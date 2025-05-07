FiyatlarBölümler
Dövizler / MEGL
Geri dön - Hisse senetleri

MEGL: Magic Empire Global Limited

1.56 USD 0.03 (1.96%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MEGL fiyatı bugün 1.96% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.50 ve Yüksek fiyatı olarak 1.56 aralığında işlem gördü.

Magic Empire Global Limited hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MEGL haberleri

Günlük aralık
1.50 1.56
Yıllık aralık
0.45 3.06
Önceki kapanış
1.53
Açılış
1.56
Satış
1.56
Alış
1.86
Düşük
1.50
Yüksek
1.56
Hacim
102
Günlük değişim
1.96%
Aylık değişim
12.23%
6 aylık değişim
4.70%
Yıllık değişim
168.97%
21 Eylül, Pazar