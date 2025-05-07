货币 / MEGL
MEGL: Magic Empire Global Limited
1.63 USD 0.01 (0.61%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MEGL汇率已更改-0.61%。当日，交易品种以低点1.57和高点1.65进行交易。
关注Magic Empire Global Limited动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
MEGL新闻
- BTCC Exchange Reports 35% Trading Volume Growth Following Listing of Over 80 New Spot Trading Pairs in July 2025
- Dow Surges 150 Points; Disney Posts Upbeat Q2 Results - CuriosityStream (NASDAQ:CURI), Asset Entities (NASDAQ:ASST)
- Why Porch Group Shares Are Trading Higher By Over 21%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AvidXchange Holdings (NASDAQ:AVDX), AIFU (NASDAQ:AIFU)
日范围
1.57 1.65
年范围
0.45 3.06
- 前一天收盘价
- 1.64
- 开盘价
- 1.64
- 卖价
- 1.63
- 买价
- 1.93
- 最低价
- 1.57
- 最高价
- 1.65
- 交易量
- 72
- 日变化
- -0.61%
- 月变化
- 17.27%
- 6个月变化
- 9.40%
- 年变化
- 181.03%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值