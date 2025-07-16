通貨 / INTA
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
INTA: Intapp Inc
45.33 USD 0.41 (0.91%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
INTAの今日の為替レートは、0.91%変化しました。日中、通貨は1あたり44.95の安値と45.90の高値で取引されました。
Intapp Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
INTA News
- Intapp: A Buy With A Strong Caveat About Insider Selling (NASDAQ:INTA)
- Intapp: A Promising Rebound After Growth Firms Up (Upgrade) (NASDAQ:INTA)
- AMD, GE Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Intapp stock jumps 25% on earnings beat, share buyback plan
- AMD and UnitedHealth among Wednesday’s market cap stock movers
- Intapp stock price target lowered to $72 by UBS on strong results
- Stock Market Today: Dow Jones Index Rises As Quantum Computing Stock Reverses Lower (Live Coverage)
- Oppenheimer maintains Intapp stock rating as growth decelerates
- Why Sapiens International Shares Are Trading Higher By Around 44%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ProFrac Holding (NASDAQ:ACDC)
- Intapp, Inc. (INTA) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Intapp Cloud ARR Jumps 29 Percent
- Earnings call transcript: Intapp Q4 2025 beats expectations, stock rises
- Intapp (INTA) Reports Q4 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Intapp (INTA) Beats Q4 Earnings and Revenue Estimates
- Intapp earnings beat by $0.04, revenue topped estimates
- Intapp shares soar 22% as cloud revenue growth drives Q4 earnings beat
- Intapp announces $150 million stock repurchase program
- Docebo Inc. (DCBO) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Pinterest (PINS) Misses Q2 Earnings Estimates
- Exploring Analyst Estimates for Intapp (INTA) Q4 Earnings, Beyond Revenue and EPS
- ACM Research, Inc. (ACMR) Tops Q2 Earnings Estimates
- Brian McGowan joins Altrio’s board to support growth strategy
- Tesla, Alphabet Set To Report Earnings As Investors Watch Out For Jobless Claims
- Intapp stock validates Fair Value bearish call with 41% decline since February
1日のレンジ
44.95 45.90
1年のレンジ
38.36 77.74
- 以前の終値
- 44.92
- 始値
- 45.38
- 買値
- 45.33
- 買値
- 45.63
- 安値
- 44.95
- 高値
- 45.90
- 出来高
- 1.028 K
- 1日の変化
- 0.91%
- 1ヶ月の変化
- 0.15%
- 6ヶ月の変化
- -22.68%
- 1年の変化
- -5.25%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K