Dövizler / INTA
INTA: Intapp Inc
44.54 USD 0.79 (1.74%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
INTA fiyatı bugün -1.74% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 44.34 ve Yüksek fiyatı olarak 45.75 aralığında işlem gördü.
Intapp Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
INTA haberleri
Günlük aralık
44.34 45.75
Yıllık aralık
38.36 77.74
- Önceki kapanış
- 45.33
- Açılış
- 45.11
- Satış
- 44.54
- Alış
- 44.84
- Düşük
- 44.34
- Yüksek
- 45.75
- Hacim
- 1.080 K
- Günlük değişim
- -1.74%
- Aylık değişim
- -1.59%
- 6 aylık değişim
- -24.03%
- Yıllık değişim
- -6.90%
21 Eylül, Pazar