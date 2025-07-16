Валюты / INTA
INTA: Intapp Inc
44.59 USD 0.27 (0.60%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс INTA за сегодня изменился на -0.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.26, а максимальная — 44.90.
Следите за динамикой Intapp Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости INTA
- Intapp: A Buy With A Strong Caveat About Insider Selling (NASDAQ:INTA)
- Intapp: A Promising Rebound After Growth Firms Up (Upgrade) (NASDAQ:INTA)
- AMD, GE Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Intapp stock jumps 25% on earnings beat, share buyback plan
- AMD and UnitedHealth among Wednesday’s market cap stock movers
- Intapp stock price target lowered to $72 by UBS on strong results
- Stock Market Today: Dow Jones Index Rises As Quantum Computing Stock Reverses Lower (Live Coverage)
- Oppenheimer maintains Intapp stock rating as growth decelerates
- Why Sapiens International Shares Are Trading Higher By Around 44%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ProFrac Holding (NASDAQ:ACDC)
- Intapp, Inc. (INTA) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Intapp Cloud ARR Jumps 29 Percent
- Earnings call transcript: Intapp Q4 2025 beats expectations, stock rises
- Intapp (INTA) Reports Q4 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Intapp (INTA) Beats Q4 Earnings and Revenue Estimates
- Intapp earnings beat by $0.04, revenue topped estimates
- Intapp shares soar 22% as cloud revenue growth drives Q4 earnings beat
- Intapp announces $150 million stock repurchase program
- Docebo Inc. (DCBO) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Pinterest (PINS) Misses Q2 Earnings Estimates
- Exploring Analyst Estimates for Intapp (INTA) Q4 Earnings, Beyond Revenue and EPS
- ACM Research, Inc. (ACMR) Tops Q2 Earnings Estimates
- Brian McGowan joins Altrio’s board to support growth strategy
- Tesla, Alphabet Set To Report Earnings As Investors Watch Out For Jobless Claims
- Intapp stock validates Fair Value bearish call with 41% decline since February
Дневной диапазон
43.26 44.90
Годовой диапазон
38.36 77.74
- Предыдущее закрытие
- 44.86
- Open
- 44.62
- Bid
- 44.59
- Ask
- 44.89
- Low
- 43.26
- High
- 44.90
- Объем
- 1.496 K
- Дневное изменение
- -0.60%
- Месячное изменение
- -1.48%
- 6-месячное изменение
- -23.95%
- Годовое изменение
- -6.79%
