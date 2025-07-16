KurseKategorien
Währungen / INTA
Zurück zum Aktien

INTA: Intapp Inc

45.33 USD 0.41 (0.91%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von INTA hat sich für heute um 0.91% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 44.95 bis zu einem Hoch von 45.90 gehandelt.

Verfolgen Sie die Intapp Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

INTA News

Tagesspanne
44.95 45.90
Jahresspanne
38.36 77.74
Vorheriger Schlusskurs
44.92
Eröffnung
45.38
Bid
45.33
Ask
45.63
Tief
44.95
Hoch
45.90
Volumen
1.028 K
Tagesänderung
0.91%
Monatsänderung
0.15%
6-Monatsänderung
-22.68%
Jahresänderung
-5.25%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K