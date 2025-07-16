Währungen / INTA
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
INTA: Intapp Inc
45.33 USD 0.41 (0.91%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von INTA hat sich für heute um 0.91% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 44.95 bis zu einem Hoch von 45.90 gehandelt.
Verfolgen Sie die Intapp Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
INTA News
- Intapp: A Buy With A Strong Caveat About Insider Selling (NASDAQ:INTA)
- Intapp: A Promising Rebound After Growth Firms Up (Upgrade) (NASDAQ:INTA)
- AMD, GE Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Intapp stock jumps 25% on earnings beat, share buyback plan
- AMD and UnitedHealth among Wednesday’s market cap stock movers
- Intapp stock price target lowered to $72 by UBS on strong results
- Stock Market Today: Dow Jones Index Rises As Quantum Computing Stock Reverses Lower (Live Coverage)
- Oppenheimer maintains Intapp stock rating as growth decelerates
- Why Sapiens International Shares Are Trading Higher By Around 44%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ProFrac Holding (NASDAQ:ACDC)
- Intapp, Inc. (INTA) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Intapp Cloud ARR Jumps 29 Percent
- Earnings call transcript: Intapp Q4 2025 beats expectations, stock rises
- Intapp (INTA) Reports Q4 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Intapp (INTA) Beats Q4 Earnings and Revenue Estimates
- Intapp earnings beat by $0.04, revenue topped estimates
- Intapp shares soar 22% as cloud revenue growth drives Q4 earnings beat
- Intapp announces $150 million stock repurchase program
- Docebo Inc. (DCBO) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Pinterest (PINS) Misses Q2 Earnings Estimates
- Exploring Analyst Estimates for Intapp (INTA) Q4 Earnings, Beyond Revenue and EPS
- ACM Research, Inc. (ACMR) Tops Q2 Earnings Estimates
- Brian McGowan joins Altrio’s board to support growth strategy
- Tesla, Alphabet Set To Report Earnings As Investors Watch Out For Jobless Claims
- Intapp stock validates Fair Value bearish call with 41% decline since February
Tagesspanne
44.95 45.90
Jahresspanne
38.36 77.74
- Vorheriger Schlusskurs
- 44.92
- Eröffnung
- 45.38
- Bid
- 45.33
- Ask
- 45.63
- Tief
- 44.95
- Hoch
- 45.90
- Volumen
- 1.028 K
- Tagesänderung
- 0.91%
- Monatsänderung
- 0.15%
- 6-Monatsänderung
- -22.68%
- Jahresänderung
- -5.25%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K