GWRE: Guidewire Software Inc

246.64 USD 0.12 (0.05%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GWREの今日の為替レートは、-0.05%変化しました。日中、通貨は1あたり245.68の安値と250.69の高値で取引されました。

Guidewire Software Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
245.68 250.69
1年のレンジ
165.08 272.60
以前の終値
246.76
始値
248.30
買値
246.64
買値
246.94
安値
245.68
高値
250.69
出来高
750
1日の変化
-0.05%
1ヶ月の変化
15.08%
6ヶ月の変化
31.59%
1年の変化
35.36%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K