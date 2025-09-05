通貨 / GWRE
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
GWRE: Guidewire Software Inc
246.64 USD 0.12 (0.05%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GWREの今日の為替レートは、-0.05%変化しました。日中、通貨は1あたり245.68の安値と250.69の高値で取引されました。
Guidewire Software Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GWRE News
- オッペンハイマー、ガイドワイア株の評価を再確認しAIの可能性に注目
- Oppenheimer reaffirms Guidewire stock rating, sees AI potential
- ガイドワイア・ソフトウェアのCEOローゼンバウム氏、7.3百万ドル相当の株式を売却
- Guidewire software CEO Rosenbaum sells $7.3m in shares
- ゴールドマン・サックス、Guidewire株に対する「買い」評価を維持、成長経路を指摘
- Goldman Sachs reiterates Buy rating on Guidewire stock, cites growth paths
- Tracking Ron Baron's BAMCO Portfolio - Q2 2025 Update (MUTF:BARIX)
- Investing in Guidewire Software (GWRE)? Don't Miss Assessing Its International Revenue Trends
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Guidewire Software, Inc. (GWRE) Presents at Goldman Sachs Communacopia + Technology
- Guidewire at Goldman Sachs Conference: Cloud Success and Strategic Growth
- Top Research Reports for Broadcom, T-Mobile & Abbott
- DA Davidson raises Guidewire stock price target to $250 on strong results
- Company News for Sep 8, 2025
- Guidewire Stock Soars 20%, Reaches An All-Time High On Exceptional Earnings; Clears Technical Benchmark, Hitting 80-Plus RS Rating
- Guidewire Stock Soars 20%, Sets Record High On Earnings; Clears Technical Benchmark, Hitting 80-Plus RS Rating
- Wayfair, United Therapeutics, And Ciena Are Among The Top 10 Large-Cap Gainers Last Week (July 14-July 18): Are The Others In Your Portfolio? - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Ciena (NYSE:CIEN)
- Guidewire Stock (GWRE) Rallies on Analyst Price Target Increases - TipRanks.com
- These Analysts Boost Their Forecasts On Guidewire Software Following Strong Q4 Results - Guidewire Software (NYSE:GWRE)
- Alphabet To Rally More Than 20%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Torrid Holdings (NYSE:CURV)
- Broadcom, Lululemon Stir Market Cap Stock Movers on Friday
- Crude Oil Falls Sharply; ABM Industries Posts Mixed Q3 Results - Argan (NYSE:AGX), ABM Indus (NYSE:ABM)
- Guidewire Software, Samsara, Zumiez And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Braze (NASDAQ:BRZE), BioNTech (NASDAQ:BNTX)
- Morning News Wrap-Up: Friday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
1日のレンジ
245.68 250.69
1年のレンジ
165.08 272.60
- 以前の終値
- 246.76
- 始値
- 248.30
- 買値
- 246.64
- 買値
- 246.94
- 安値
- 245.68
- 高値
- 250.69
- 出来高
- 750
- 1日の変化
- -0.05%
- 1ヶ月の変化
- 15.08%
- 6ヶ月の変化
- 31.59%
- 1年の変化
- 35.36%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K