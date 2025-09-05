Moedas / GWRE
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
GWRE: Guidewire Software Inc
249.73 USD 2.97 (1.20%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GWRE para hoje mudou para 1.20%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 248.30 e o mais alto foi 250.69.
Veja a dinâmica do par de moedas Guidewire Software Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GWRE Notícias
- Oppenheimer mantém classificação de ações da Guidewire, vê potencial em IA
- Oppenheimer reaffirms Guidewire stock rating, sees AI potential
- CEO da Guidewire Software, Rosenbaum, vende ações no valor de US$ 7,3 milhões
- Guidewire software CEO Rosenbaum sells $7.3m in shares
- Goldman Sachs mantém recomendação de compra para ações da Guidewire, citando caminhos de crescimento
- Goldman Sachs reiterates Buy rating on Guidewire stock, cites growth paths
- Tracking Ron Baron's BAMCO Portfolio - Q2 2025 Update (MUTF:BARIX)
- Investing in Guidewire Software (GWRE)? Don't Miss Assessing Its International Revenue Trends
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Guidewire Software, Inc. (GWRE) Presents at Goldman Sachs Communacopia + Technology
- Guidewire at Goldman Sachs Conference: Cloud Success and Strategic Growth
- Top Research Reports for Broadcom, T-Mobile & Abbott
- DA Davidson raises Guidewire stock price target to $250 on strong results
- Company News for Sep 8, 2025
- Guidewire Stock Soars 20%, Reaches An All-Time High On Exceptional Earnings; Clears Technical Benchmark, Hitting 80-Plus RS Rating
- Guidewire Stock Soars 20%, Sets Record High On Earnings; Clears Technical Benchmark, Hitting 80-Plus RS Rating
- Wayfair, United Therapeutics, And Ciena Are Among The Top 10 Large-Cap Gainers Last Week (July 14-July 18): Are The Others In Your Portfolio? - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Ciena (NYSE:CIEN)
- Guidewire Stock (GWRE) Rallies on Analyst Price Target Increases - TipRanks.com
- These Analysts Boost Their Forecasts On Guidewire Software Following Strong Q4 Results - Guidewire Software (NYSE:GWRE)
- Alphabet To Rally More Than 20%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Torrid Holdings (NYSE:CURV)
- Broadcom, Lululemon Stir Market Cap Stock Movers on Friday
- Crude Oil Falls Sharply; ABM Industries Posts Mixed Q3 Results - Argan (NYSE:AGX), ABM Indus (NYSE:ABM)
- Guidewire Software, Samsara, Zumiez And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Braze (NASDAQ:BRZE), BioNTech (NASDAQ:BNTX)
- Morning News Wrap-Up: Friday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
Faixa diária
248.30 250.69
Faixa anual
165.08 272.60
- Fechamento anterior
- 246.76
- Open
- 248.30
- Bid
- 249.73
- Ask
- 250.03
- Low
- 248.30
- High
- 250.69
- Volume
- 9
- Mudança diária
- 1.20%
- Mudança mensal
- 16.52%
- Mudança de 6 meses
- 33.24%
- Mudança anual
- 37.06%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh