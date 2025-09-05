Währungen / GWRE
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
GWRE: Guidewire Software Inc
246.64 USD 0.12 (0.05%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GWRE hat sich für heute um -0.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 245.68 bis zu einem Hoch von 250.69 gehandelt.
Verfolgen Sie die Guidewire Software Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GWRE News
- Oppenheimer bestätigt Guidewire-Rating und sieht KI-Potenzial
- Oppenheimer reaffirms Guidewire stock rating, sees AI potential
- Guidewire-CEO Rosenbaum verkauft Aktien im Wert von 7,3 Mio. US-Dollar
- Guidewire software CEO Rosenbaum sells $7.3m in shares
- Goldman Sachs bekräftigt Kaufempfehlung für Guidewire und verweist auf Wachstumschancen/n
- Goldman Sachs reiterates Buy rating on Guidewire stock, cites growth paths
- Tracking Ron Baron's BAMCO Portfolio - Q2 2025 Update (MUTF:BARIX)
- Investing in Guidewire Software (GWRE)? Don't Miss Assessing Its International Revenue Trends
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Guidewire Software, Inc. (GWRE) Presents at Goldman Sachs Communacopia + Technology
- Guidewire at Goldman Sachs Conference: Cloud Success and Strategic Growth
- Top Research Reports for Broadcom, T-Mobile & Abbott
- DA Davidson raises Guidewire stock price target to $250 on strong results
- Company News for Sep 8, 2025
- Guidewire Stock Soars 20%, Reaches An All-Time High On Exceptional Earnings; Clears Technical Benchmark, Hitting 80-Plus RS Rating
- Guidewire Stock Soars 20%, Sets Record High On Earnings; Clears Technical Benchmark, Hitting 80-Plus RS Rating
- Wayfair, United Therapeutics, And Ciena Are Among The Top 10 Large-Cap Gainers Last Week (July 14-July 18): Are The Others In Your Portfolio? - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Ciena (NYSE:CIEN)
- Guidewire Stock (GWRE) Rallies on Analyst Price Target Increases - TipRanks.com
- These Analysts Boost Their Forecasts On Guidewire Software Following Strong Q4 Results - Guidewire Software (NYSE:GWRE)
- Alphabet To Rally More Than 20%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Torrid Holdings (NYSE:CURV)
- Broadcom, Lululemon Stir Market Cap Stock Movers on Friday
- Crude Oil Falls Sharply; ABM Industries Posts Mixed Q3 Results - Argan (NYSE:AGX), ABM Indus (NYSE:ABM)
- Guidewire Software, Samsara, Zumiez And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Braze (NASDAQ:BRZE), BioNTech (NASDAQ:BNTX)
- Morning News Wrap-Up: Friday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
Tagesspanne
245.68 250.69
Jahresspanne
165.08 272.60
- Vorheriger Schlusskurs
- 246.76
- Eröffnung
- 248.30
- Bid
- 246.64
- Ask
- 246.94
- Tief
- 245.68
- Hoch
- 250.69
- Volumen
- 750
- Tagesänderung
- -0.05%
- Monatsänderung
- 15.08%
- 6-Monatsänderung
- 31.59%
- Jahresänderung
- 35.36%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K