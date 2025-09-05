KurseKategorien
GWRE: Guidewire Software Inc

246.64 USD 0.12 (0.05%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GWRE hat sich für heute um -0.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 245.68 bis zu einem Hoch von 250.69 gehandelt.

Verfolgen Sie die Guidewire Software Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
245.68 250.69
Jahresspanne
165.08 272.60
Vorheriger Schlusskurs
246.76
Eröffnung
248.30
Bid
246.64
Ask
246.94
Tief
245.68
Hoch
250.69
Volumen
750
Tagesänderung
-0.05%
Monatsänderung
15.08%
6-Monatsänderung
31.59%
Jahresänderung
35.36%
