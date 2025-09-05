FiyatlarBölümler
Dövizler / GWRE
GWRE: Guidewire Software Inc

244.72 USD 1.92 (0.78%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

GWRE fiyatı bugün -0.78% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 243.41 ve Yüksek fiyatı olarak 249.15 aralığında işlem gördü.

Guidewire Software Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

GWRE haberleri

Günlük aralık
243.41 249.15
Yıllık aralık
165.08 272.60
Önceki kapanış
246.64
Açılış
247.47
Satış
244.72
Alış
245.02
Düşük
243.41
Yüksek
249.15
Hacim
774
Günlük değişim
-0.78%
Aylık değişim
14.18%
6 aylık değişim
30.57%
Yıllık değişim
34.31%
