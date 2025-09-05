Dövizler / GWRE
GWRE: Guidewire Software Inc
244.72 USD 1.92 (0.78%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
GWRE fiyatı bugün -0.78% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 243.41 ve Yüksek fiyatı olarak 249.15 aralığında işlem gördü.
Guidewire Software Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
243.41 249.15
Yıllık aralık
165.08 272.60
- Önceki kapanış
- 246.64
- Açılış
- 247.47
- Satış
- 244.72
- Alış
- 245.02
- Düşük
- 243.41
- Yüksek
- 249.15
- Hacim
- 774
- Günlük değişim
- -0.78%
- Aylık değişim
- 14.18%
- 6 aylık değişim
- 30.57%
- Yıllık değişim
- 34.31%
21 Eylül, Pazar