货币 / GWRE
GWRE: Guidewire Software Inc
247.40 USD 0.98 (0.40%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日GWRE汇率已更改0.40%。当日，交易品种以低点244.30和高点249.23进行交易。
关注Guidewire Software Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GWRE新闻
- 高盛重申Guidewire股票买入评级，指出增长路径
- Goldman Sachs reiterates Buy rating on Guidewire stock, cites growth paths
- Tracking Ron Baron's BAMCO Portfolio - Q2 2025 Update (MUTF:BARIX)
- Investing in Guidewire Software (GWRE)? Don't Miss Assessing Its International Revenue Trends
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Guidewire Software, Inc. (GWRE) Presents at Goldman Sachs Communacopia + Technology
- Guidewire at Goldman Sachs Conference: Cloud Success and Strategic Growth
- Top Research Reports for Broadcom, T-Mobile & Abbott
- DA Davidson raises Guidewire stock price target to $250 on strong results
- Company News for Sep 8, 2025
- Guidewire Stock Soars 20%, Reaches An All-Time High On Exceptional Earnings; Clears Technical Benchmark, Hitting 80-Plus RS Rating
- Guidewire Stock Soars 20%, Sets Record High On Earnings; Clears Technical Benchmark, Hitting 80-Plus RS Rating
- Wayfair, United Therapeutics, And Ciena Are Among The Top 10 Large-Cap Gainers Last Week (July 14-July 18): Are The Others In Your Portfolio? - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Ciena (NYSE:CIEN)
- Guidewire Stock (GWRE) Rallies on Analyst Price Target Increases - TipRanks.com
- These Analysts Boost Their Forecasts On Guidewire Software Following Strong Q4 Results - Guidewire Software (NYSE:GWRE)
- Alphabet To Rally More Than 20%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Torrid Holdings (NYSE:CURV)
- Broadcom, Lululemon Stir Market Cap Stock Movers on Friday
- Crude Oil Falls Sharply; ABM Industries Posts Mixed Q3 Results - Argan (NYSE:AGX), ABM Indus (NYSE:ABM)
- Guidewire Software, Samsara, Zumiez And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Braze (NASDAQ:BRZE), BioNTech (NASDAQ:BNTX)
- Morning News Wrap-Up: Friday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Forget Salesforce and Adobe. This under-the-radar software stock is winning in the AI era.
- Broadcom, Samsara Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Stock Market Hits New Highs On Google, Broadcom, Jobs Report: Weekly Review
- Guidewire Q4 Earnings & Revenues Surpass Estimates, Stock Surges
日范围
244.30 249.23
年范围
165.08 272.60
- 前一天收盘价
- 246.42
- 开盘价
- 245.73
- 卖价
- 247.40
- 买价
- 247.70
- 最低价
- 244.30
- 最高价
- 249.23
- 交易量
- 106
- 日变化
- 0.40%
- 月变化
- 15.43%
- 6个月变化
- 32.00%
- 年变化
- 35.78%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值