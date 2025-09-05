Devises / GWRE
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
GWRE: Guidewire Software Inc
244.72 USD 1.92 (0.78%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de GWRE a changé de -0.78% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 243.41 et à un maximum de 249.15.
Suivez la dynamique Guidewire Software Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GWRE Nouvelles
- Why This 1 Momentum Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- GWRE Expands Japan Commitment With Tailored PolicyCenter on Cloud
- Oppenheimer maintient sa note sur l’action Guidewire, voit un potentiel dans l’IA
- Oppenheimer reaffirms Guidewire stock rating, sees AI potential
- Le PDG de Guidewire Software, Rosenbaum, vend des actions pour 7,3 millions €
- Guidewire software CEO Rosenbaum sells $7.3m in shares
- Goldman Sachs maintient sa recommandation d’achat sur l’action Guidewire, citant des voies de croissance
- Goldman Sachs reiterates Buy rating on Guidewire stock, cites growth paths
- Tracking Ron Baron's BAMCO Portfolio - Q2 2025 Update (MUTF:BARIX)
- Investing in Guidewire Software (GWRE)? Don't Miss Assessing Its International Revenue Trends
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Guidewire Software, Inc. (GWRE) Presents at Goldman Sachs Communacopia + Technology
- Guidewire at Goldman Sachs Conference: Cloud Success and Strategic Growth
- Top Research Reports for Broadcom, T-Mobile & Abbott
- DA Davidson raises Guidewire stock price target to $250 on strong results
- Company News for Sep 8, 2025
- Guidewire Stock Soars 20%, Reaches An All-Time High On Exceptional Earnings; Clears Technical Benchmark, Hitting 80-Plus RS Rating
- Guidewire Stock Soars 20%, Sets Record High On Earnings; Clears Technical Benchmark, Hitting 80-Plus RS Rating
- Wayfair, United Therapeutics, And Ciena Are Among The Top 10 Large-Cap Gainers Last Week (July 14-July 18): Are The Others In Your Portfolio? - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Ciena (NYSE:CIEN)
- Guidewire Stock (GWRE) Rallies on Analyst Price Target Increases - TipRanks.com
- These Analysts Boost Their Forecasts On Guidewire Software Following Strong Q4 Results - Guidewire Software (NYSE:GWRE)
- Alphabet To Rally More Than 20%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Torrid Holdings (NYSE:CURV)
- Broadcom, Lululemon Stir Market Cap Stock Movers on Friday
- Crude Oil Falls Sharply; ABM Industries Posts Mixed Q3 Results - Argan (NYSE:AGX), ABM Indus (NYSE:ABM)
Range quotidien
243.41 249.15
Range Annuel
165.08 272.60
- Clôture Précédente
- 246.64
- Ouverture
- 247.47
- Bid
- 244.72
- Ask
- 245.02
- Plus Bas
- 243.41
- Plus Haut
- 249.15
- Volume
- 774
- Changement quotidien
- -0.78%
- Changement Mensuel
- 14.18%
- Changement à 6 Mois
- 30.57%
- Changement Annuel
- 34.31%
20 septembre, samedi