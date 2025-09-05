КотировкиРазделы
GWRE: Guidewire Software Inc

246.42 USD 5.01 (1.99%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GWRE за сегодня изменился на -1.99%. При этом минимальная цена на торгах достигала 240.35, а максимальная — 250.61.

Следите за динамикой Guidewire Software Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
240.35 250.61
Годовой диапазон
165.08 272.60
Предыдущее закрытие
251.43
Open
250.57
Bid
246.42
Ask
246.72
Low
240.35
High
250.61
Объем
2.389 K
Дневное изменение
-1.99%
Месячное изменение
14.98%
6-месячное изменение
31.47%
Годовое изменение
35.24%
