GWRE: Guidewire Software Inc
244.72 USD 1.92 (0.78%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GWRE ha avuto una variazione del -0.78% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 243.41 e ad un massimo di 249.15.
Segui le dinamiche di Guidewire Software Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
243.41 249.15
Intervallo Annuale
165.08 272.60
- Chiusura Precedente
- 246.64
- Apertura
- 247.47
- Bid
- 244.72
- Ask
- 245.02
- Minimo
- 243.41
- Massimo
- 249.15
- Volume
- 774
- Variazione giornaliera
- -0.78%
- Variazione Mensile
- 14.18%
- Variazione Semestrale
- 30.57%
- Variazione Annuale
- 34.31%
20 settembre, sabato