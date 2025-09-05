통화 / GWRE
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
GWRE: Guidewire Software Inc
244.72 USD 1.92 (0.78%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GWRE 환율이 오늘 -0.78%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 243.41이고 고가는 249.15이었습니다.
Guidewire Software Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GWRE News
- Why This 1 Momentum Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- GWRE Expands Japan Commitment With Tailored PolicyCenter on Cloud
- 오펜하이머, Guidewire 주식 등급 재확인, AI 잠재력 주목
- Oppenheimer reaffirms Guidewire stock rating, sees AI potential
- Guidewire CEO Rosenbaum, 99억원 상당 주식 매각
- Guidewire software CEO Rosenbaum sells $7.3m in shares
- 골드만삭스, 가이드와이어 ’매수’ 등급 재확인, 성장 경로 제시
- Goldman Sachs reiterates Buy rating on Guidewire stock, cites growth paths
- Tracking Ron Baron's BAMCO Portfolio - Q2 2025 Update (MUTF:BARIX)
- Investing in Guidewire Software (GWRE)? Don't Miss Assessing Its International Revenue Trends
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Guidewire Software, Inc. (GWRE) Presents at Goldman Sachs Communacopia + Technology
- Guidewire at Goldman Sachs Conference: Cloud Success and Strategic Growth
- Top Research Reports for Broadcom, T-Mobile & Abbott
- DA Davidson raises Guidewire stock price target to $250 on strong results
- Company News for Sep 8, 2025
- Guidewire Stock Soars 20%, Reaches An All-Time High On Exceptional Earnings; Clears Technical Benchmark, Hitting 80-Plus RS Rating
- Guidewire Stock Soars 20%, Sets Record High On Earnings; Clears Technical Benchmark, Hitting 80-Plus RS Rating
- Wayfair, United Therapeutics, And Ciena Are Among The Top 10 Large-Cap Gainers Last Week (July 14-July 18): Are The Others In Your Portfolio? - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Ciena (NYSE:CIEN)
- Guidewire Stock (GWRE) Rallies on Analyst Price Target Increases - TipRanks.com
- These Analysts Boost Their Forecasts On Guidewire Software Following Strong Q4 Results - Guidewire Software (NYSE:GWRE)
- Alphabet To Rally More Than 20%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Torrid Holdings (NYSE:CURV)
- Broadcom, Lululemon Stir Market Cap Stock Movers on Friday
- Crude Oil Falls Sharply; ABM Industries Posts Mixed Q3 Results - Argan (NYSE:AGX), ABM Indus (NYSE:ABM)
일일 변동 비율
243.41 249.15
년간 변동
165.08 272.60
- 이전 종가
- 246.64
- 시가
- 247.47
- Bid
- 244.72
- Ask
- 245.02
- 저가
- 243.41
- 고가
- 249.15
- 볼륨
- 774
- 일일 변동
- -0.78%
- 월 변동
- 14.18%
- 6개월 변동
- 30.57%
- 년간 변동율
- 34.31%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K