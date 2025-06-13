通貨 / FLUX
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
FLUX: Flux Power Holdings Inc
2.57 USD 0.21 (7.55%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FLUXの今日の為替レートは、-7.55%変化しました。日中、通貨は1あたり2.46の安値と2.94の高値で取引されました。
Flux Power Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FLUX News
- Flux Power Stock: Sell On Poor Outlook And Elevated Dilution Risk (NASDAQ:FLUX)
- Flux Power Holdings, Inc. (FLUX) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Flux Power、2025年第4四半期決算で株価が結果発表後52%急騰
- Earnings call transcript: Flux Power Q4 2025 sees stock surge 52% post-results
- Flux Power Holdings, Inc. (FLUX) Reports Break-Even Earnings for Q4
- 【決算速報】Flux Power Holdings、売上高は予想を上回り、利益は予想と一致する結果に
- Flux Power Holdings earnings matched, revenue topped estimates
- Ferguson, Kirklands, and more set to report earnings Tuesday
- Wall Street Week Ahead
- FedEx, Lennar To Report Earnings As Investors Await Fed Rate Decision
- Top Wall Street Forecasters Revamp Flux Power Expectations Ahead Of Q4 Earnings - Flux Power Holdings (NASDAQ:FLUX)
- Copper Retreats From Five-Month High as China Outlook in Flux
- Flux Power shareholders approve amendments and share issuance proposals
- Plug Power vs. Flux Power: Which Clean Energy Stock Has Greater Upside?
- Plug Power's Equipment Sales Rebound in Q2: What's Behind It?
- Plug Power Cuts Costs to Lift Margins: Will the Results be Sustainable?
- Plug Power Targets $700M in Revenues in 2025: Can It Achieve the Goal?
- Russia’s Urals Touted to Refiners in China as Oil Flows in Flux
- Plug Power's Equipment Weakness Grows: What's the Road Ahead?
- Flux Power Holdings amends debt agreements, extends loan maturities
- Flux Power Holdings announces $2.9 million private placement of prefunded warrants
- Flux Power secures $2 million order from major US airline
- Flux Power stock surges after securing $2M+ airline battery order
- Oil Outlook in Flux as Analysts Revise Views After Israel Strike
1日のレンジ
2.46 2.94
1年のレンジ
1.15 3.39
- 以前の終値
- 2.78
- 始値
- 2.76
- 買値
- 2.57
- 買値
- 2.87
- 安値
- 2.46
- 高値
- 2.94
- 出来高
- 688
- 1日の変化
- -7.55%
- 1ヶ月の変化
- 65.81%
- 6ヶ月の変化
- 51.18%
- 1年の変化
- -14.33%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K