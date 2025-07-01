Divisas / FLUX
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
FLUX: Flux Power Holdings Inc
2.78 USD 0.37 (11.75%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FLUX de hoy ha cambiado un -11.75%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.41, mientras que el máximo ha alcanzado 2.94.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Flux Power Holdings Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FLUX News
- Flux Power Stock: Sell On Poor Outlook And Elevated Dilution Risk (NASDAQ:FLUX)
- Flux Power Holdings, Inc. (FLUX) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Transcripción del informe de resultados: La acción de Flux Power Q4 2025 sube un 52% tras los resultados
- Transcripción de resultados: Acciones de Flux Power suben 52% tras informe del T4 2025
- Earnings call transcript: Flux Power Q4 2025 sees stock surge 52% post-results
- Flux Power Holdings, Inc. (FLUX) Reports Break-Even Earnings for Q4
- Flux Power Holdings se ubica en línea con las previsiones de BPA en el primer trimestre del año
- Flux Power Holdings cumple las previsiones de BPA en el primer trimestre del año
- Flux Power Holdings earnings matched, revenue topped estimates
- Ferguson, Kirklands, and more set to report earnings Tuesday
- Wall Street Week Ahead
- FedEx, Lennar To Report Earnings As Investors Await Fed Rate Decision
- Top Wall Street Forecasters Revamp Flux Power Expectations Ahead Of Q4 Earnings - Flux Power Holdings (NASDAQ:FLUX)
- Copper Retreats From Five-Month High as China Outlook in Flux
- Flux Power shareholders approve amendments and share issuance proposals
- Plug Power vs. Flux Power: Which Clean Energy Stock Has Greater Upside?
- Plug Power's Equipment Sales Rebound in Q2: What's Behind It?
- Plug Power Cuts Costs to Lift Margins: Will the Results be Sustainable?
- Plug Power Targets $700M in Revenues in 2025: Can It Achieve the Goal?
- Russia’s Urals Touted to Refiners in China as Oil Flows in Flux
- Plug Power's Equipment Weakness Grows: What's the Road Ahead?
- Flux Power Holdings amends debt agreements, extends loan maturities
- Flux Power Holdings announces $2.9 million private placement of prefunded warrants
- Flux Power secures $2 million order from major US airline
Rango diario
2.41 2.94
Rango anual
1.15 3.39
- Cierres anteriores
- 3.15
- Open
- 2.71
- Bid
- 2.78
- Ask
- 3.08
- Low
- 2.41
- High
- 2.94
- Volumen
- 1.364 K
- Cambio diario
- -11.75%
- Cambio mensual
- 79.35%
- Cambio a 6 meses
- 63.53%
- Cambio anual
- -7.33%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B