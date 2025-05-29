КотировкиРазделы
FLUX
FLUX: Flux Power Holdings Inc

3.15 USD 1.08 (52.17%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FLUX за сегодня изменился на 52.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.20, а максимальная — 3.31.

Следите за динамикой Flux Power Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
2.20 3.31
Годовой диапазон
1.15 3.39
Предыдущее закрытие
2.07
Open
2.20
Bid
3.15
Ask
3.45
Low
2.20
High
3.31
Объем
9.204 K
Дневное изменение
52.17%
Месячное изменение
103.23%
6-месячное изменение
85.29%
Годовое изменение
5.00%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.