FLUX: Flux Power Holdings Inc
3.15 USD 1.08 (52.17%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FLUX за сегодня изменился на 52.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.20, а максимальная — 3.31.
Следите за динамикой Flux Power Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
2.20 3.31
Годовой диапазон
1.15 3.39
- Предыдущее закрытие
- 2.07
- Open
- 2.20
- Bid
- 3.15
- Ask
- 3.45
- Low
- 2.20
- High
- 3.31
- Объем
- 9.204 K
- Дневное изменение
- 52.17%
- Месячное изменение
- 103.23%
- 6-месячное изменение
- 85.29%
- Годовое изменение
- 5.00%
