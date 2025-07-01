Währungen / FLUX
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
FLUX: Flux Power Holdings Inc
2.64 USD 0.07 (2.72%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FLUX hat sich für heute um 2.72% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.60 bis zu einem Hoch von 2.72 gehandelt.
Verfolgen Sie die Flux Power Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FLUX News
- Here Is Why Bargain Hunters Would Love Fast-paced Mover Flux Power (FLUX)
- Flux Power Stock: Sell On Poor Outlook And Elevated Dilution Risk (NASDAQ:FLUX)
- Flux Power Holdings, Inc. (FLUX) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings Call: Flux Power-Aktie schießt nach starken Q4-Zahlen um 52 % in die Höhe
- Earnings call transcript: Flux Power Q4 2025 sees stock surge 52% post-results
- Flux Power Holdings, Inc. (FLUX) Reports Break-Even Earnings for Q4
- Flux Power Holdings: EPS erfüllt Schätzungen - Umsatz besser als erwartet
- Flux Power Holdings earnings matched, revenue topped estimates
- Ferguson, Kirklands, and more set to report earnings Tuesday
- Wall Street Week Ahead
- FedEx, Lennar To Report Earnings As Investors Await Fed Rate Decision
- Top Wall Street Forecasters Revamp Flux Power Expectations Ahead Of Q4 Earnings - Flux Power Holdings (NASDAQ:FLUX)
- Copper Retreats From Five-Month High as China Outlook in Flux
- Flux Power shareholders approve amendments and share issuance proposals
- Plug Power vs. Flux Power: Which Clean Energy Stock Has Greater Upside?
- Plug Power's Equipment Sales Rebound in Q2: What's Behind It?
- Plug Power Cuts Costs to Lift Margins: Will the Results be Sustainable?
- Plug Power Targets $700M in Revenues in 2025: Can It Achieve the Goal?
- Russia’s Urals Touted to Refiners in China as Oil Flows in Flux
- Plug Power's Equipment Weakness Grows: What's the Road Ahead?
- Flux Power Holdings amends debt agreements, extends loan maturities
- Flux Power Holdings announces $2.9 million private placement of prefunded warrants
- Flux Power secures $2 million order from major US airline
- Flux Power stock surges after securing $2M+ airline battery order
Tagesspanne
2.60 2.72
Jahresspanne
1.15 3.39
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.57
- Eröffnung
- 2.72
- Bid
- 2.64
- Ask
- 2.94
- Tief
- 2.60
- Hoch
- 2.72
- Volumen
- 238
- Tagesänderung
- 2.72%
- Monatsänderung
- 70.32%
- 6-Monatsänderung
- 55.29%
- Jahresänderung
- -12.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K