FLUX: Flux Power Holdings Inc
2.57 USD 0.21 (7.55%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FLUX para hoje mudou para -7.55%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.46 e o mais alto foi 2.94.
Veja a dinâmica do par de moedas Flux Power Holdings Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
2.46 2.94
Faixa anual
1.15 3.39
- Fechamento anterior
- 2.78
- Open
- 2.76
- Bid
- 2.57
- Ask
- 2.87
- Low
- 2.46
- High
- 2.94
- Volume
- 688
- Mudança diária
- -7.55%
- Mudança mensal
- 65.81%
- Mudança de 6 meses
- 51.18%
- Mudança anual
- -14.33%
