FLUX: Flux Power Holdings Inc
2.58 USD 0.01 (0.39%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FLUX fiyatı bugün 0.39% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.54 ve Yüksek fiyatı olarak 2.72 aralığında işlem gördü.
Flux Power Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
FLUX haberleri
- Here Is Why Bargain Hunters Would Love Fast-paced Mover Flux Power (FLUX)
- Flux Power Stock: Sell On Poor Outlook And Elevated Dilution Risk (NASDAQ:FLUX)
- Flux Power Holdings, Inc. (FLUX) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Flux Power Q4 2025 Kazanç Raporu: Hisse Senedi Sonuçlar Sonrası %52 Yükseldi
- Earnings call transcript: Flux Power Q4 2025 sees stock surge 52% post-results
- Flux Power Holdings, Inc. (FLUX) Reports Break-Even Earnings for Q4
- Flux Power Holdings kazancı beklentilere uygun, kâr ise beklentilere göre yüksek
- Flux Power Holdings earnings matched, revenue topped estimates
- Ferguson, Kirklands, and more set to report earnings Tuesday
- Wall Street Week Ahead
- FedEx, Lennar To Report Earnings As Investors Await Fed Rate Decision
- Top Wall Street Forecasters Revamp Flux Power Expectations Ahead Of Q4 Earnings - Flux Power Holdings (NASDAQ:FLUX)
- Copper Retreats From Five-Month High as China Outlook in Flux
- Flux Power shareholders approve amendments and share issuance proposals
- Plug Power vs. Flux Power: Which Clean Energy Stock Has Greater Upside?
- Plug Power's Equipment Sales Rebound in Q2: What's Behind It?
- Plug Power Cuts Costs to Lift Margins: Will the Results be Sustainable?
- Plug Power Targets $700M in Revenues in 2025: Can It Achieve the Goal?
- Russia’s Urals Touted to Refiners in China as Oil Flows in Flux
- Plug Power's Equipment Weakness Grows: What's the Road Ahead?
- Flux Power Holdings amends debt agreements, extends loan maturities
- Flux Power Holdings announces $2.9 million private placement of prefunded warrants
- Flux Power secures $2 million order from major US airline
- Flux Power stock surges after securing $2M+ airline battery order
Günlük aralık
2.54 2.72
Yıllık aralık
1.15 3.39
- Önceki kapanış
- 2.57
- Açılış
- 2.72
- Satış
- 2.58
- Alış
- 2.88
- Düşük
- 2.54
- Yüksek
- 2.72
- Hacim
- 571
- Günlük değişim
- 0.39%
- Aylık değişim
- 66.45%
- 6 aylık değişim
- 51.76%
- Yıllık değişim
- -14.00%
21 Eylül, Pazar