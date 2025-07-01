FiyatlarBölümler
Dövizler / FLUX
Geri dön - Hisse senetleri

FLUX: Flux Power Holdings Inc

2.58 USD 0.01 (0.39%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FLUX fiyatı bugün 0.39% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.54 ve Yüksek fiyatı olarak 2.72 aralığında işlem gördü.

Flux Power Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FLUX haberleri

Günlük aralık
2.54 2.72
Yıllık aralık
1.15 3.39
Önceki kapanış
2.57
Açılış
2.72
Satış
2.58
Alış
2.88
Düşük
2.54
Yüksek
2.72
Hacim
571
Günlük değişim
0.39%
Aylık değişim
66.45%
6 aylık değişim
51.76%
Yıllık değişim
-14.00%
21 Eylül, Pazar