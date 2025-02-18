通貨 / EFOI
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
EFOI: Energy Focus Inc
2.93 USD 0.02 (0.68%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
EFOIの今日の為替レートは、-0.68%変化しました。日中、通貨は1あたり2.77の安値と3.10の高値で取引されました。
Energy Focus Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EFOI News
- Huang Chiao Chieh, CEO of Energy Focus, buys $499k in EFOI stock
- Energy Focus appoints Sophia Shee to board of directors
- Energy Focus announces board resignation and committee appointment
- Chardan Capital Markets initiates coverage on Urgent.ly stock with Buy rating
- Monday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks
- Energy focus CEO Huang buys $400k in EFOI stock
- Why GCL Global Holdings Shares Are Trading Higher By Around 107%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aptose Biosciences (NASDAQ:APTO), Aditxt (NASDAQ:ADTX)
1日のレンジ
2.77 3.10
1年のレンジ
1.16 3.56
- 以前の終値
- 2.95
- 始値
- 3.07
- 買値
- 2.93
- 買値
- 3.23
- 安値
- 2.77
- 高値
- 3.10
- 出来高
- 65
- 1日の変化
- -0.68%
- 1ヶ月の変化
- 15.81%
- 6ヶ月の変化
- 64.61%
- 1年の変化
- 142.15%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K