EFOI: Energy Focus Inc
2.84 USD 0.09 (3.07%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EFOI hat sich für heute um -3.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.84 bis zu einem Hoch von 3.01 gehandelt.
Verfolgen Sie die Energy Focus Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EFOI News
Tagesspanne
2.84 3.01
Jahresspanne
1.16 3.56
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.93
- Eröffnung
- 3.01
- Bid
- 2.84
- Ask
- 3.14
- Tief
- 2.84
- Hoch
- 3.01
- Volumen
- 7
- Tagesänderung
- -3.07%
- Monatsänderung
- 12.25%
- 6-Monatsänderung
- 59.55%
- Jahresänderung
- 134.71%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K