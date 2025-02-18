Валюты / EFOI
EFOI: Energy Focus Inc
3.16 USD 0.05 (1.61%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EFOI за сегодня изменился на 1.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.08, а максимальная — 3.56.
Следите за динамикой Energy Focus Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости EFOI
- Huang Chiao Chieh, CEO of Energy Focus, buys $499k in EFOI stock
- Energy Focus appoints Sophia Shee to board of directors
- Energy Focus announces board resignation and committee appointment
- Chardan Capital Markets initiates coverage on Urgent.ly stock with Buy rating
- Monday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks
- Energy focus CEO Huang buys $400k in EFOI stock
- Why GCL Global Holdings Shares Are Trading Higher By Around 107%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aptose Biosciences (NASDAQ:APTO), Aditxt (NASDAQ:ADTX)
Дневной диапазон
3.08 3.56
Годовой диапазон
1.16 3.56
- Предыдущее закрытие
- 3.11
- Open
- 3.13
- Bid
- 3.16
- Ask
- 3.46
- Low
- 3.08
- High
- 3.56
- Объем
- 121
- Дневное изменение
- 1.61%
- Месячное изменение
- 24.90%
- 6-месячное изменение
- 77.53%
- Годовое изменение
- 161.16%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.