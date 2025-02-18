Devises / EFOI
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
EFOI: Energy Focus Inc
3.00 USD 0.07 (2.39%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de EFOI a changé de 2.39% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.84 et à un maximum de 3.01.
Suivez la dynamique Energy Focus Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EFOI Nouvelles
- Huang Chiao Chieh, CEO of Energy Focus, buys $499k in EFOI stock
- Energy Focus appoints Sophia Shee to board of directors
- Energy Focus announces board resignation and committee appointment
- Chardan Capital Markets initiates coverage on Urgent.ly stock with Buy rating
- Monday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks
- Energy focus CEO Huang buys $400k in EFOI stock
- Why GCL Global Holdings Shares Are Trading Higher By Around 107%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aptose Biosciences (NASDAQ:APTO), Aditxt (NASDAQ:ADTX)
Range quotidien
2.84 3.01
Range Annuel
1.16 3.56
- Clôture Précédente
- 2.93
- Ouverture
- 3.01
- Bid
- 3.00
- Ask
- 3.30
- Plus Bas
- 2.84
- Plus Haut
- 3.01
- Volume
- 21
- Changement quotidien
- 2.39%
- Changement Mensuel
- 18.58%
- Changement à 6 Mois
- 68.54%
- Changement Annuel
- 147.93%
20 septembre, samedi