EFOI: Energy Focus Inc
3.00 USD 0.07 (2.39%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio EFOI ha avuto una variazione del 2.39% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.84 e ad un massimo di 3.01.
Segui le dinamiche di Energy Focus Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
2.84 3.01
Intervallo Annuale
1.16 3.56
- Chiusura Precedente
- 2.93
- Apertura
- 3.01
- Bid
- 3.00
- Ask
- 3.30
- Minimo
- 2.84
- Massimo
- 3.01
- Volume
- 21
- Variazione giornaliera
- 2.39%
- Variazione Mensile
- 18.58%
- Variazione Semestrale
- 68.54%
- Variazione Annuale
- 147.93%
21 settembre, domenica