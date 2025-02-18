货币 / EFOI
EFOI: Energy Focus Inc
2.95 USD 0.21 (6.65%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日EFOI汇率已更改-6.65%。当日，交易品种以低点2.89和高点3.21进行交易。
关注Energy Focus Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- Huang Chiao Chieh, CEO of Energy Focus, buys $499k in EFOI stock
- Energy Focus appoints Sophia Shee to board of directors
- Energy Focus announces board resignation and committee appointment
- Chardan Capital Markets initiates coverage on Urgent.ly stock with Buy rating
- Monday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks
- Energy focus CEO Huang buys $400k in EFOI stock
- Why GCL Global Holdings Shares Are Trading Higher By Around 107%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aptose Biosciences (NASDAQ:APTO), Aditxt (NASDAQ:ADTX)
日范围
2.89 3.21
年范围
1.16 3.56
- 前一天收盘价
- 3.16
- 开盘价
- 3.17
- 卖价
- 2.95
- 买价
- 3.25
- 最低价
- 2.89
- 最高价
- 3.21
- 交易量
- 62
- 日变化
- -6.65%
- 月变化
- 16.60%
- 6个月变化
- 65.73%
- 年变化
- 143.80%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值