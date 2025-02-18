Divisas / EFOI
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
EFOI: Energy Focus Inc
2.95 USD 0.21 (6.65%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de EFOI de hoy ha cambiado un -6.65%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.89, mientras que el máximo ha alcanzado 3.21.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Energy Focus Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EFOI News
- Huang Chiao Chieh, CEO of Energy Focus, buys $499k in EFOI stock
- Energy Focus appoints Sophia Shee to board of directors
- Energy Focus announces board resignation and committee appointment
- Chardan Capital Markets initiates coverage on Urgent.ly stock with Buy rating
- Monday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks
- Energy focus CEO Huang buys $400k in EFOI stock
- Why GCL Global Holdings Shares Are Trading Higher By Around 107%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aptose Biosciences (NASDAQ:APTO), Aditxt (NASDAQ:ADTX)
Rango diario
2.89 3.21
Rango anual
1.16 3.56
- Cierres anteriores
- 3.16
- Open
- 3.17
- Bid
- 2.95
- Ask
- 3.25
- Low
- 2.89
- High
- 3.21
- Volumen
- 62
- Cambio diario
- -6.65%
- Cambio mensual
- 16.60%
- Cambio a 6 meses
- 65.73%
- Cambio anual
- 143.80%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B