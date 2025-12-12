- 概要
CRWV: コアウィーブ
CRWVの今日の為替レートは、-8.43%変化しました。日中、通貨は1あたり77.66の安値と87.70の高値で取引されました。
コアウィーブダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
CRWV株の現在の価格は？
コアウィーブの株価は本日80.01です。77.66 - 87.70内で取引され、前日の終値は87.38、取引量は73600に達しました。CRWVのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
コアウィーブの株は配当を出しますか？
コアウィーブの現在の価格は80.01です。配当方針は会社によりますが、投資家は102.87%やUSDにも注目します。CRWVの動きはライブチャートで確認できます。
CRWV株を買う方法は？
コアウィーブの株は現在80.01で購入可能です。注文は通常80.01または80.31付近で行われ、73600や-7.19%が市場の動きを示します。CRWVの最新情報はライブチャートで確認できます。
CRWV株に投資する方法は？
コアウィーブへの投資では、年間の値幅33.51 - 187.00と現在の80.01を考慮します。注文は多くの場合80.01や80.31で行われる前に、12.69%や-50.81%と比較されます。CRWVの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
コアウィーブの株の最高値は？
コアウィーブの過去1年の最高値は187.00でした。33.51 - 187.00内で株価は大きく変動し、87.38と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。コアウィーブのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
コアウィーブの株の最低値は？
コアウィーブ(CRWV)の年間最安値は33.51でした。現在の80.01や33.51 - 187.00と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CRWVの動きはライブチャートで確認できます。
CRWVの株式分割はいつ行われましたか？
コアウィーブは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、87.38、102.87%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 87.38
- 始値
- 86.21
- 買値
- 80.01
- 買値
- 80.31
- 安値
- 77.66
- 高値
- 87.70
- 出来高
- 73.600 K
- 1日の変化
- -8.43%
- 1ヶ月の変化
- 12.69%
- 6ヶ月の変化
- -50.81%
- 1年の変化
- 102.87%
