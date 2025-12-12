クォートセクション
通貨 / CRWV
株に戻る

CRWV: コアウィーブ

80.01 USD 7.37 (8.43%)
セクター: その他の銘柄 ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

CRWVの今日の為替レートは、-8.43%変化しました。日中、通貨は1あたり77.66の安値と87.70の高値で取引されました。

コアウィーブダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

CRWV株の現在の価格は？

コアウィーブの株価は本日80.01です。77.66 - 87.70内で取引され、前日の終値は87.38、取引量は73600に達しました。CRWVのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

コアウィーブの株は配当を出しますか？

コアウィーブの現在の価格は80.01です。配当方針は会社によりますが、投資家は102.87%やUSDにも注目します。CRWVの動きはライブチャートで確認できます。

CRWV株を買う方法は？

コアウィーブの株は現在80.01で購入可能です。注文は通常80.01または80.31付近で行われ、73600や-7.19%が市場の動きを示します。CRWVの最新情報はライブチャートで確認できます。

CRWV株に投資する方法は？

コアウィーブへの投資では、年間の値幅33.51 - 187.00と現在の80.01を考慮します。注文は多くの場合80.01や80.31で行われる前に、12.69%や-50.81%と比較されます。CRWVの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

コアウィーブの株の最高値は？

コアウィーブの過去1年の最高値は187.00でした。33.51 - 187.00内で株価は大きく変動し、87.38と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。コアウィーブのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

コアウィーブの株の最低値は？

コアウィーブ(CRWV)の年間最安値は33.51でした。現在の80.01や33.51 - 187.00と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CRWVの動きはライブチャートで確認できます。

CRWVの株式分割はいつ行われましたか？

コアウィーブは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、87.38、102.87%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
77.66 87.70
1年のレンジ
33.51 187.00
以前の終値
87.38
始値
86.21
買値
80.01
買値
80.31
安値
77.66
高値
87.70
出来高
73.600 K
1日の変化
-8.43%
1ヶ月の変化
12.69%
6ヶ月の変化
-50.81%
1年の変化
102.87%
12 12月, 金曜日
18:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
414
期待
413
18:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
548
期待
549
20:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待