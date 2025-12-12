QuotazioniSezioni
CRWV: Coreweave, Inc.

78.70 USD 8.68 (9.93%)
Settore: Altri Simboli Base: Dollaro Valuta di profitto: Dollaro

Il tasso di cambio CRWV ha avuto una variazione del -9.93% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 77.66 e ad un massimo di 87.70.

Segui le dinamiche di Coreweave, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni CRWV oggi?

Oggi le azioni Coreweave, Inc. sono prezzate a 78.70. Viene scambiato all'interno di 77.66 - 87.70, la chiusura di ieri è stata 87.38 e il volume degli scambi ha raggiunto 43862. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CRWV mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Coreweave, Inc. pagano dividendi?

Coreweave, Inc. è attualmente valutato a 78.70. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 99.54% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CRWV.

Come acquistare azioni CRWV?

Puoi acquistare azioni Coreweave, Inc. al prezzo attuale di 78.70. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 78.70 o 79.00, mentre 43862 e -8.71% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CRWV sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni CRWV?

Investire in Coreweave, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 33.51 - 187.00 e il prezzo attuale 78.70. Molti confrontano 10.85% e -51.61% prima di effettuare ordini su 78.70 o 79.00. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CRWV con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Coreweave, Inc.?

Il prezzo massimo di Coreweave, Inc. nell'ultimo anno è stato 187.00. All'interno di 33.51 - 187.00, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 87.38 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Coreweave, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Coreweave, Inc.?

Il prezzo più basso di Coreweave, Inc. (CRWV) nel corso dell'anno è stato 33.51. Confrontandolo con gli attuali 78.70 e 33.51 - 187.00 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CRWV muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CRWV?

Coreweave, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 87.38 e 99.54%.

Intervallo Giornaliero
77.66 87.70
Intervallo Annuale
33.51 187.00
Chiusura Precedente
87.38
Apertura
86.21
Bid
78.70
Ask
79.00
Minimo
77.66
Massimo
87.70
Volume
43.862 K
Variazione giornaliera
-9.93%
Variazione Mensile
10.85%
Variazione Semestrale
-51.61%
Variazione Annuale
99.54%
