CRWV hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Coreweave, Inc. hisse senedi 78.70 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 77.66 - 87.70 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 87.38 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 43862 değerine ulaştı. CRWV canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Coreweave, Inc. hisse senedi temettü ödüyor mu? Coreweave, Inc. hisse senedi şu anda 78.70 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 99.54% ve USD değerlerini izler. CRWV hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

CRWV hisse senedi nasıl alınır? Coreweave, Inc. hisselerini şu anki 78.70 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 78.70 ve Ask 79.00 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 43862 ve günlük değişim oranı -8.71% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte CRWV fiyat hareketlerini takip edin.

CRWV hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Coreweave, Inc. hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 33.51 - 187.00 ve mevcut fiyatı 78.70 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 78.70 veya Ask 79.00 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 10.85% ve 6 aylık değişim oranı -51.61% değerlerini karşılaştırır. CRWV fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Coreweave, Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Coreweave, Inc. hisse senedi yıllık olarak 187.00 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 33.51 - 187.00). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 87.38 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Coreweave, Inc. performansını takip edin.

Coreweave, Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Coreweave, Inc. (CRWV) hisse senedi yıllık olarak en düşük 33.51 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 78.70 ve hareket ettiği yıllık aralık 33.51 - 187.00 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki CRWV fiyat hareketlerini izleyin.