CRWV: Coreweave, Inc.

79.78 USD 7.60 (8.70%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс CRWV за сегодня изменился на -8.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 77.66, а максимальная — 87.70.

Следите за динамикой Coreweave, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CRWV сегодня?

Coreweave, Inc. (CRWV) сегодня оценивается на уровне 79.78. Инструмент торгуется в пределах 77.66 - 87.70, вчерашнее закрытие составило 87.38, а торговый объем достиг 57845. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CRWV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Coreweave, Inc.?

Coreweave, Inc. в настоящее время оценивается в 79.78. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 102.28% и USD. Отслеживайте движения CRWV на графике в реальном времени.

Как купить акции CRWV?

Вы можете купить акции Coreweave, Inc. (CRWV) по текущей цене 79.78. Ордера обычно размещаются около 79.78 или 80.08, тогда как 57845 и -7.46% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CRWV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CRWV?

Инвестирование в Coreweave, Inc. предполагает учет годового диапазона 33.51 - 187.00 и текущей цены 79.78. Многие сравнивают 12.37% и -50.95% перед размещением ордеров на 79.78 или 80.08. Изучайте ежедневные изменения цены CRWV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Coreweave, Inc.?

Самая высокая цена Coreweave, Inc. (CRWV) за последний год составила 187.00. Акции заметно колебались в пределах 33.51 - 187.00, сравнение с 87.38 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Coreweave, Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Coreweave, Inc.?

Самая низкая цена Coreweave, Inc. (CRWV) за год составила 33.51. Сравнение с текущими 79.78 и 33.51 - 187.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CRWV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CRWV?

В прошлом Coreweave, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 87.38 и 102.28% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
77.66 87.70
Годовой диапазон
33.51 187.00
Предыдущее закрытие
87.38
Open
86.21
Bid
79.78
Ask
80.08
Low
77.66
High
87.70
Объем
57.845 K
Дневное изменение
-8.70%
Месячное изменение
12.37%
6-месячное изменение
-50.95%
Годовое изменение
102.28%
