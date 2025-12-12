- Обзор рынка
CRWV: Coreweave, Inc.
Курс CRWV за сегодня изменился на -8.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 77.66, а максимальная — 87.70.
Следите за динамикой Coreweave, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CRWV сегодня?
Coreweave, Inc. (CRWV) сегодня оценивается на уровне 79.78. Инструмент торгуется в пределах 77.66 - 87.70, вчерашнее закрытие составило 87.38, а торговый объем достиг 57845. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CRWV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Coreweave, Inc.?
Coreweave, Inc. в настоящее время оценивается в 79.78. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 102.28% и USD. Отслеживайте движения CRWV на графике в реальном времени.
Как купить акции CRWV?
Вы можете купить акции Coreweave, Inc. (CRWV) по текущей цене 79.78. Ордера обычно размещаются около 79.78 или 80.08, тогда как 57845 и -7.46% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CRWV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CRWV?
Инвестирование в Coreweave, Inc. предполагает учет годового диапазона 33.51 - 187.00 и текущей цены 79.78. Многие сравнивают 12.37% и -50.95% перед размещением ордеров на 79.78 или 80.08. Изучайте ежедневные изменения цены CRWV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Coreweave, Inc.?
Самая высокая цена Coreweave, Inc. (CRWV) за последний год составила 187.00. Акции заметно колебались в пределах 33.51 - 187.00, сравнение с 87.38 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Coreweave, Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Coreweave, Inc.?
Самая низкая цена Coreweave, Inc. (CRWV) за год составила 33.51. Сравнение с текущими 79.78 и 33.51 - 187.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CRWV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CRWV?
В прошлом Coreweave, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 87.38 и 102.28% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 87.38
- Open
- 86.21
- Bid
- 79.78
- Ask
- 80.08
- Low
- 77.66
- High
- 87.70
- Объем
- 57.845 K
- Дневное изменение
- -8.70%
- Месячное изменение
- 12.37%
- 6-месячное изменение
- -50.95%
- Годовое изменение
- 102.28%
- Акт.
- 414
- Прог.
- Пред.
- 413
- Акт.
- 548
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.