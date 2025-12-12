- Aperçu
CRWV: Coreweave, Inc.
Le taux de change de CRWV a changé de -8.43% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 77.66 et à un maximum de 87.70.
Suivez la dynamique Coreweave, Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CRWV aujourd'hui ?
L'action Coreweave, Inc. est cotée à 80.01 aujourd'hui. Elle se négocie dans 77.66 - 87.70, a clôturé hier à 87.38 et son volume d'échange a atteint 73600. Le graphique en temps réel du cours de CRWV présente ces mises à jour.
L'action Coreweave, Inc. verse-t-elle des dividendes ?
Coreweave, Inc. est actuellement valorisé à 80.01. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 102.87% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CRWV.
Comment acheter des actions CRWV ?
Vous pouvez acheter des actions Coreweave, Inc. au cours actuel de 80.01. Les ordres sont généralement placés à proximité de 80.01 ou de 80.31, le 73600 et le -7.19% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CRWV sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CRWV ?
Investir dans Coreweave, Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 33.51 - 187.00 et le prix actuel 80.01. Beaucoup comparent 12.69% et -50.81% avant de passer des ordres à 80.01 ou 80.31. Consultez le graphique du cours de CRWV en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Coreweave, Inc. ?
Le cours le plus élevé de Coreweave, Inc. l'année dernière était 187.00. Au cours de 33.51 - 187.00, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 87.38 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Coreweave, Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Coreweave, Inc. ?
Le cours le plus bas de Coreweave, Inc. (CRWV) sur l'année a été 33.51. Sa comparaison avec 80.01 et 33.51 - 187.00 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CRWV sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CRWV a-t-elle été divisée ?
Coreweave, Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 87.38 et 102.87% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 87.38
- Ouverture
- 86.21
- Bid
- 80.01
- Ask
- 80.31
- Plus Bas
- 77.66
- Plus Haut
- 87.70
- Volume
- 73.600 K
- Changement quotidien
- -8.43%
- Changement Mensuel
- 12.69%
- Changement à 6 Mois
- -50.81%
- Changement Annuel
- 102.87%
- Act
- 414
- Fcst
- Prev
- 413
- Act
- 548
- Fcst
- Prev
- 549
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev