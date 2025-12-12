- Visão do mercado
CRWV: Coreweave, Inc.
A taxa do CRWV para hoje mudou para -8.70%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 77.66 e o mais alto foi 87.70.
Veja a dinâmica do par de moedas Coreweave, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CRWV hoje?
Hoje Coreweave, Inc. (CRWV) está avaliado em 79.78. O instrumento é negociado dentro de 77.66 - 87.70, o fechamento de ontem foi 87.38, e o volume de negociação atingiu 57845. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CRWV em tempo real.
As ações de Coreweave, Inc. pagam dividendos?
Atualmente Coreweave, Inc. está avaliado em 79.78. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 102.28% e USD. Monitore os movimentos de CRWV no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CRWV?
Você pode comprar ações de Coreweave, Inc. (CRWV) pelo preço atual 79.78. Ordens geralmente são executadas perto de 79.78 ou 80.08, enquanto 57845 e -7.46% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CRWV no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CRWV?
Investir em Coreweave, Inc. envolve considerar a faixa anual 33.51 - 187.00 e o preço atual 79.78. Muitos comparam 12.37% e -50.95% antes de enviar ordens em 79.78 ou 80.08. Estude as mudanças diárias de preço de CRWV no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Coreweave, Inc.?
O maior preço de Coreweave, Inc. (CRWV) no último ano foi 187.00. As ações oscilaram bastante dentro de 33.51 - 187.00, e a comparação com 87.38 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Coreweave, Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Coreweave, Inc.?
O menor preço de Coreweave, Inc. (CRWV) no ano foi 33.51. A comparação com o preço atual 79.78 e 33.51 - 187.00 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CRWV em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CRWV?
No passado Coreweave, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 87.38 e 102.28% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 87.38
- Open
- 86.21
- Bid
- 79.78
- Ask
- 80.08
- Low
- 77.66
- High
- 87.70
- Volume
- 57.845 K
- Mudança diária
- -8.70%
- Mudança mensal
- 12.37%
- Mudança de 6 meses
- -50.95%
- Mudança anual
- 102.28%
- Atu.
- 414
- Projeç.
- Prév.
- 413
- Atu.
- 548
- Projeç.
- Prév.
- 549
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.