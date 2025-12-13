CRWV: Coreweave, Inc.
今日CRWV汇率已更改-10.06%。当日，交易品种以低点77.66和高点87.70进行交易。
关注Coreweave, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
CRWV股票今天的价格是多少？
Coreweave, Inc.股票今天的定价为78.59。它在77.66 - 87.70范围内交易，昨天的收盘价为87.38，交易量达到87196。CRWV的实时价格图表显示了这些更新。
Coreweave, Inc.股票是否支付股息？
Coreweave, Inc.目前的价值为78.59。股息政策取决于公司，而投资者也会关注99.26%和USD。实时查看图表以跟踪CRWV走势。
如何购买CRWV股票？
您可以以78.59的当前价格购买Coreweave, Inc.股票。订单通常设置在78.59或78.89附近，而87196和-8.84%显示市场活动。立即关注CRWV的实时图表更新。
如何投资CRWV股票？
投资Coreweave, Inc.需要考虑年度范围33.51 - 187.00和当前价格78.59。许多人在以78.59或78.89下订单之前，会比较10.69%和。实时查看CRWV价格图表，了解每日变化。
Coreweave, Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Coreweave, Inc.的最高价格是187.00。在33.51 - 187.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Coreweave, Inc.的绩效。
Coreweave, Inc.股票的最低价格是多少？
Coreweave, Inc.（CRWV）的最低价格为33.51。将其与当前的78.59和33.51 - 187.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CRWV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CRWV股票是什么时候拆分的？
Coreweave, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、87.38和99.26%中可见。
- 前一天收盘价
- 87.38
- 开盘价
- 86.21
- 卖价
- 78.59
- 买价
- 78.89
- 最低价
- 77.66
- 最高价
- 87.70
- 交易量
- 87.196 K
- 日变化
- -10.06%
- 月变化
- 10.69%
- 6个月变化
- -51.68%
- 年变化
- 99.26%