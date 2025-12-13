CRWV股票今天的价格是多少？ Coreweave, Inc.股票今天的定价为78.59。它在77.66 - 87.70范围内交易，昨天的收盘价为87.38，交易量达到87196。CRWV的实时价格图表显示了这些更新。

Coreweave, Inc.股票是否支付股息？ Coreweave, Inc.目前的价值为78.59。股息政策取决于公司，而投资者也会关注99.26%和USD。实时查看图表以跟踪CRWV走势。

如何购买CRWV股票？ 您可以以78.59的当前价格购买Coreweave, Inc.股票。订单通常设置在78.59或78.89附近，而87196和-8.84%显示市场活动。立即关注CRWV的实时图表更新。

如何投资CRWV股票？ 投资Coreweave, Inc.需要考虑年度范围33.51 - 187.00和当前价格78.59。许多人在以78.59或78.89下订单之前，会比较10.69%和。实时查看CRWV价格图表，了解每日变化。

Coreweave, Inc.股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Coreweave, Inc.的最高价格是187.00。在33.51 - 187.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Coreweave, Inc.的绩效。

Coreweave, Inc.股票的最低价格是多少？ Coreweave, Inc.（CRWV）的最低价格为33.51。将其与当前的78.59和33.51 - 187.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CRWV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。