报价部分
货币 / CRWV
回到股票

CRWV: Coreweave, Inc.

78.59 USD 8.79 (10.06%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CRWV汇率已更改-10.06%。当日，交易品种以低点77.66和高点87.70进行交易。

关注Coreweave, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

CRWV股票今天的价格是多少？

Coreweave, Inc.股票今天的定价为78.59。它在77.66 - 87.70范围内交易，昨天的收盘价为87.38，交易量达到87196。CRWV的实时价格图表显示了这些更新。

Coreweave, Inc.股票是否支付股息？

Coreweave, Inc.目前的价值为78.59。股息政策取决于公司，而投资者也会关注99.26%和USD。实时查看图表以跟踪CRWV走势。

如何购买CRWV股票？

您可以以78.59的当前价格购买Coreweave, Inc.股票。订单通常设置在78.59或78.89附近，而87196和-8.84%显示市场活动。立即关注CRWV的实时图表更新。

如何投资CRWV股票？

投资Coreweave, Inc.需要考虑年度范围33.51 - 187.00和当前价格78.59。许多人在以78.59或78.89下订单之前，会比较10.69%和。实时查看CRWV价格图表，了解每日变化。

Coreweave, Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Coreweave, Inc.的最高价格是187.00。在33.51 - 187.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Coreweave, Inc.的绩效。

Coreweave, Inc.股票的最低价格是多少？

Coreweave, Inc.（CRWV）的最低价格为33.51。将其与当前的78.59和33.51 - 187.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CRWV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CRWV股票是什么时候拆分的？

Coreweave, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、87.38和99.26%中可见。

日范围
77.66 87.70
年范围
33.51 187.00
前一天收盘价
87.38
开盘价
86.21
卖价
78.59
买价
78.89
最低价
77.66
最高价
87.70
交易量
87.196 K
日变化
-10.06%
月变化
10.69%
6个月变化
-51.68%
年变化
99.26%
13 十二月, 星期六