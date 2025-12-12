- Übersicht
CRWV: Coreweave, Inc.
Der Wechselkurs von CRWV hat sich für heute um -8.70% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 77.66 bis zu einem Hoch von 87.70 gehandelt.
Verfolgen Sie die Coreweave, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CRWV heute?
Die Aktie von Coreweave, Inc. (CRWV) notiert heute bei 79.78. Sie wird innerhalb einer Spanne von 77.66 - 87.70 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 87.38 und das Handelsvolumen erreichte 57845. Das Live-Chart von CRWV zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CRWV Dividenden?
Coreweave, Inc. wird derzeit mit 79.78 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 102.28% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CRWV zu verfolgen.
Wie kaufe ich CRWV-Aktien?
Sie können Aktien von Coreweave, Inc. (CRWV) zum aktuellen Kurs von 79.78 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 79.78 oder 80.08 platziert, während 57845 und -7.46% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CRWV auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CRWV-Aktien?
Bei einer Investition in Coreweave, Inc. müssen die jährliche Spanne 33.51 - 187.00 und der aktuelle Kurs 79.78 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 12.37% und -50.95%, bevor sie Orders zu 79.78 oder 80.08 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CRWV.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Coreweave, Inc.?
Der höchste Kurs von Coreweave, Inc. (CRWV) im vergangenen Jahr lag bei 187.00. Innerhalb von 33.51 - 187.00 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 87.38 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Coreweave, Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Coreweave, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Coreweave, Inc. (CRWV) im Laufe des Jahres betrug 33.51. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 79.78 und der Spanne 33.51 - 187.00 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CRWV live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CRWV statt?
Coreweave, Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 87.38 und 102.28% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 87.38
- Eröffnung
- 86.21
- Bid
- 79.78
- Ask
- 80.08
- Tief
- 77.66
- Hoch
- 87.70
- Volumen
- 57.845 K
- Tagesänderung
- -8.70%
- Monatsänderung
- 12.37%
- 6-Monatsänderung
- -50.95%
- Jahresänderung
- 102.28%
