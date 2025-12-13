- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
CRWV: Coreweave, Inc.
El tipo de cambio de CRWV de hoy ha cambiado un -10.06%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 77.66, mientras que el máximo ha alcanzado 87.70.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Coreweave, Inc.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de CRWV hoy?
Coreweave, Inc. (CRWV) se evalúa hoy en 78.59. El instrumento se negocia dentro de 77.66 - 87.70; el cierre de ayer ha sido 87.38 y el volumen comercial ha alcanzado 87196. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CRWV en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Coreweave, Inc.?
Coreweave, Inc. se evalúa actualmente en 78.59. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 99.26% y USD. Monitoree los movimientos de CRWV en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de CRWV?
Puede comprar acciones de Coreweave, Inc. (CRWV) al precio actual de 78.59. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 78.59 o 78.89, mientras que 87196 y -8.84% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CRWV en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de CRWV?
Invertir en Coreweave, Inc. implica tener en cuenta el rango anual 33.51 - 187.00 y el precio actual 78.59. Muchos comparan 10.69% y -51.68% antes de colocar órdenes en 78.59 o 78.89. Estudie los cambios diarios de precios de CRWV en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Coreweave, Inc.?
El precio más alto de Coreweave, Inc. (CRWV) en el último año ha sido 187.00. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 33.51 - 187.00, una comparación con 87.38 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Coreweave, Inc. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Coreweave, Inc.?
El precio más bajo de Coreweave, Inc. (CRWV) para el año ha sido 33.51. La comparación con los actuales 78.59 y 33.51 - 187.00 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CRWV en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CRWV?
En el pasado, Coreweave, Inc. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 87.38 y 99.26% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 87.38
- Open
- 86.21
- Bid
- 78.59
- Ask
- 78.89
- Low
- 77.66
- High
- 87.70
- Volumen
- 87.196 K
- Cambio diario
- -10.06%
- Cambio mensual
- 10.69%
- Cambio a 6 meses
- -51.68%
- Cambio anual
- 99.26%