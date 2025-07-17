通貨 / CRTO
CRTO: Criteo S.A. - American Depositary Shares
22.07 USD 0.37 (1.65%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CRTOの今日の為替レートは、-1.65%変化しました。日中、通貨は1あたり21.75の安値と22.59の高値で取引されました。
Criteo S.A. - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
CRTO News
1日のレンジ
21.75 22.59
1年のレンジ
21.44 47.27
- 以前の終値
- 22.44
- 始値
- 22.52
- 買値
- 22.07
- 買値
- 22.37
- 安値
- 21.75
- 高値
- 22.59
- 出来高
- 884
- 1日の変化
- -1.65%
- 1ヶ月の変化
- -10.21%
- 6ヶ月の変化
- -37.92%
- 1年の変化
- -45.06%
