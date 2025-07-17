QuotazioniSezioni
CRTO: Criteo S.A. - American Depositary Shares

21.92 USD 0.15 (0.68%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CRTO ha avuto una variazione del -0.68% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.89 e ad un massimo di 22.53.

Segui le dinamiche di Criteo S.A. - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
21.89 22.53
Intervallo Annuale
21.44 47.27
Chiusura Precedente
22.07
Apertura
22.23
Bid
21.92
Ask
22.22
Minimo
21.89
Massimo
22.53
Volume
1.433 K
Variazione giornaliera
-0.68%
Variazione Mensile
-10.82%
Variazione Semestrale
-38.34%
Variazione Annuale
-45.43%
20 settembre, sabato