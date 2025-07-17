Valute / CRTO
CRTO: Criteo S.A. - American Depositary Shares
21.92 USD 0.15 (0.68%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CRTO ha avuto una variazione del -0.68% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.89 e ad un massimo di 22.53.
Segui le dinamiche di Criteo S.A. - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
CRTO News
- Benchmark riconferma il rating Buy su Criteo, citando la partnership con Google
- Benchmark reiterates Buy rating on Criteo stock, citing Google partnership
- Il titolo Criteo tocca il minimo di 52 settimane a 22,43 USD
- Criteo stock hits 52-week low at 22.43 USD
- Criteo partners with Google for onsite retail media integration
- The Trade Desk Declines 28% in 3 Months: How to Play the Stock Now?
- Criteo S.A. (CRTO) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media and Telecommunications
- Earnings call transcript: Criteo Q2 2025 beats forecasts, stock surges
- Criteo: Setting The Stage For Sustainable, Margin-Accretive Growth Beyond The Noise
- ClearBridge Small Cap Fund Q2 2025 Commentary
- Criteo stock price target lowered to $38 by DA Davidson on client concerns
- Benchmark reiterates Buy rating on Criteo stock with $42 price target
- Criteo stock price target raised to $51 from $49 at BMO Capital
- Criteo S.A. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CRTO)
- Compared to Estimates, Criteo (CRTO) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Criteo Sa earnings beat by $0.21, revenue topped estimates
- Criteo announces leadership changes to drive growth strategy
- WPP Media and Criteo partner to bring commerce signals to CTV
- Criteo stock hits 52-week low at 23.03 USD
- Criteo appoints Wilfried Schobeiri as SVP of product, performance media
- ClearBridge Small Cap Strategy Q2 2025 Commentary
- Benchmark lowers Criteo stock price target to $42 on retail media concerns
- Can Retail Media be the Next Major Growth Driver for TTD After CTV?
- Criteo and Mirakl Ads partner to boost retail media for marketplace sellers
Intervallo Giornaliero
21.89 22.53
Intervallo Annuale
21.44 47.27
- Chiusura Precedente
- 22.07
- Apertura
- 22.23
- Bid
- 21.92
- Ask
- 22.22
- Minimo
- 21.89
- Massimo
- 22.53
- Volume
- 1.433 K
- Variazione giornaliera
- -0.68%
- Variazione Mensile
- -10.82%
- Variazione Semestrale
- -38.34%
- Variazione Annuale
- -45.43%
20 settembre, sabato