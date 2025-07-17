Валюты / CRTO
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CRTO: Criteo S.A. - American Depositary Shares
22.47 USD 0.61 (2.79%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CRTO за сегодня изменился на 2.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.80, а максимальная — 22.55.
Следите за динамикой Criteo S.A. - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CRTO
- Benchmark подтверждает рейтинг "Покупать" для акций Criteo, ссылаясь на партнерство с Google
- Benchmark reiterates Buy rating on Criteo stock, citing Google partnership
- Акции Criteo достигли 52-недельного минимума в $22,43
- Criteo stock hits 52-week low at 22.43 USD
- Criteo partners with Google for onsite retail media integration
- The Trade Desk Declines 28% in 3 Months: How to Play the Stock Now?
- Criteo S.A. (CRTO) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media and Telecommunications
- Earnings call transcript: Criteo Q2 2025 beats forecasts, stock surges
- Criteo: Setting The Stage For Sustainable, Margin-Accretive Growth Beyond The Noise
- ClearBridge Small Cap Fund Q2 2025 Commentary
- Criteo stock price target lowered to $38 by DA Davidson on client concerns
- Benchmark reiterates Buy rating on Criteo stock with $42 price target
- Criteo stock price target raised to $51 from $49 at BMO Capital
- Criteo S.A. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CRTO)
- Compared to Estimates, Criteo (CRTO) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Criteo Sa earnings beat by $0.21, revenue topped estimates
- Criteo announces leadership changes to drive growth strategy
- WPP Media and Criteo partner to bring commerce signals to CTV
- Criteo stock hits 52-week low at 23.03 USD
- Criteo appoints Wilfried Schobeiri as SVP of product, performance media
- ClearBridge Small Cap Strategy Q2 2025 Commentary
- Benchmark lowers Criteo stock price target to $42 on retail media concerns
- Can Retail Media be the Next Major Growth Driver for TTD After CTV?
- Criteo and Mirakl Ads partner to boost retail media for marketplace sellers
Дневной диапазон
21.80 22.55
Годовой диапазон
21.44 47.27
- Предыдущее закрытие
- 21.86
- Open
- 22.00
- Bid
- 22.47
- Ask
- 22.77
- Low
- 21.80
- High
- 22.55
- Объем
- 551
- Дневное изменение
- 2.79%
- Месячное изменение
- -8.58%
- 6-месячное изменение
- -36.79%
- Годовое изменение
- -44.06%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.