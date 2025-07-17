Währungen / CRTO
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CRTO: Criteo S.A. - American Depositary Shares
22.10 USD 0.03 (0.14%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CRTO hat sich für heute um 0.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.10 bis zu einem Hoch von 22.30 gehandelt.
Verfolgen Sie die Criteo S.A. - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CRTO News
- Benchmark bestätigt Kaufempfehlung für Criteo nach Google-Deal
- Benchmark reiterates Buy rating on Criteo stock, citing Google partnership
- Criteo-Aktie fällt auf 52-Wochen-Tief von 22,43 USD
- Criteo stock hits 52-week low at 22.43 USD
- Criteo wird erster Google-Partner für Onsite Retail Media
- Criteo partners with Google for onsite retail media integration
- The Trade Desk Declines 28% in 3 Months: How to Play the Stock Now?
- Criteo S.A. (CRTO) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media and Telecommunications
- Earnings call transcript: Criteo Q2 2025 beats forecasts, stock surges
- Criteo: Setting The Stage For Sustainable, Margin-Accretive Growth Beyond The Noise
- ClearBridge Small Cap Fund Q2 2025 Commentary
- Criteo stock price target lowered to $38 by DA Davidson on client concerns
- Benchmark reiterates Buy rating on Criteo stock with $42 price target
- Criteo stock price target raised to $51 from $49 at BMO Capital
- Criteo S.A. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CRTO)
- Compared to Estimates, Criteo (CRTO) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Criteo Sa earnings beat by $0.21, revenue topped estimates
- Criteo announces leadership changes to drive growth strategy
- WPP Media and Criteo partner to bring commerce signals to CTV
- Criteo stock hits 52-week low at 23.03 USD
- Criteo appoints Wilfried Schobeiri as SVP of product, performance media
- ClearBridge Small Cap Strategy Q2 2025 Commentary
- Benchmark lowers Criteo stock price target to $42 on retail media concerns
- Can Retail Media be the Next Major Growth Driver for TTD After CTV?
Tagesspanne
22.10 22.30
Jahresspanne
21.44 47.27
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.07
- Eröffnung
- 22.23
- Bid
- 22.10
- Ask
- 22.40
- Tief
- 22.10
- Hoch
- 22.30
- Volumen
- 13
- Tagesänderung
- 0.14%
- Monatsänderung
- -10.09%
- 6-Monatsänderung
- -37.83%
- Jahresänderung
- -44.98%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K