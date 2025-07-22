Divisas / CRTO
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
CRTO: Criteo S.A. - American Depositary Shares
22.44 USD 0.03 (0.13%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CRTO de hoy ha cambiado un -0.13%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 22.22, mientras que el máximo ha alcanzado 23.06.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Criteo S.A. - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CRTO News
- Benchmark reitera calificación de Compra para Criteo tras alianza con Google
- Benchmark reitera calificación de Compra para acciones de Criteo, citando asociación con Google
- Benchmark reiterates Buy rating on Criteo stock, citing Google partnership
- Acciones de Criteo tocan mínimos de 52 semanas a 22.43 USD
- Las acciones de Criteo caen a mínimos de 52 semanas a 22,43 dólares
- Criteo stock hits 52-week low at 22.43 USD
- Criteo partners with Google for onsite retail media integration
- The Trade Desk Declines 28% in 3 Months: How to Play the Stock Now?
- Criteo S.A. (CRTO) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media and Telecommunications
- Earnings call transcript: Criteo Q2 2025 beats forecasts, stock surges
- Criteo: Setting The Stage For Sustainable, Margin-Accretive Growth Beyond The Noise
- ClearBridge Small Cap Fund Q2 2025 Commentary
- Criteo stock price target lowered to $38 by DA Davidson on client concerns
- Benchmark reiterates Buy rating on Criteo stock with $42 price target
- Criteo stock price target raised to $51 from $49 at BMO Capital
- Criteo S.A. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CRTO)
- Compared to Estimates, Criteo (CRTO) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Criteo Sa earnings beat by $0.21, revenue topped estimates
- Criteo announces leadership changes to drive growth strategy
- WPP Media and Criteo partner to bring commerce signals to CTV
- Criteo stock hits 52-week low at 23.03 USD
- Criteo appoints Wilfried Schobeiri as SVP of product, performance media
- ClearBridge Small Cap Strategy Q2 2025 Commentary
- Benchmark lowers Criteo stock price target to $42 on retail media concerns
Rango diario
22.22 23.06
Rango anual
21.44 47.27
- Cierres anteriores
- 22.47
- Open
- 22.50
- Bid
- 22.44
- Ask
- 22.74
- Low
- 22.22
- High
- 23.06
- Volumen
- 658
- Cambio diario
- -0.13%
- Cambio mensual
- -8.71%
- Cambio a 6 meses
- -36.88%
- Cambio anual
- -44.14%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B