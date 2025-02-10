クォートセクション
BRW: Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI

7.51 USD 0.11 (1.49%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BRWの今日の為替レートは、1.49%変化しました。日中、通貨は1あたり7.40の安値と7.52の高値で取引されました。

Saba Capital Income & Opportunities Fund SBIダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

BRW株の現在の価格は？

Saba Capital Income & Opportunities Fund SBIの株価は本日7.51です。7.40 - 7.52内で取引され、前日の終値は7.40、取引量は882に達しました。BRWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Saba Capital Income & Opportunities Fund SBIの株は配当を出しますか？

Saba Capital Income & Opportunities Fund SBIの現在の価格は7.51です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.66%やUSDにも注目します。BRWの動きはライブチャートで確認できます。

BRW株を買う方法は？

Saba Capital Income & Opportunities Fund SBIの株は現在7.51で購入可能です。注文は通常7.51または7.81付近で行われ、882や1.21%が市場の動きを示します。BRWの最新情報はライブチャートで確認できます。

BRW株に投資する方法は？

Saba Capital Income & Opportunities Fund SBIへの投資では、年間の値幅6.91 - 8.49と現在の7.51を考慮します。注文は多くの場合7.51や7.81で行われる前に、-2.72%や-1.96%と比較されます。BRWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Saba Capital Income & Opportunities Fundの株の最高値は？

Saba Capital Income & Opportunities Fundの過去1年の最高値は8.49でした。6.91 - 8.49内で株価は大きく変動し、7.40と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Saba Capital Income & Opportunities Fund SBIのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Saba Capital Income & Opportunities Fundの株の最低値は？

Saba Capital Income & Opportunities Fund(BRW)の年間最安値は6.91でした。現在の7.51や6.91 - 8.49と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BRWの動きはライブチャートで確認できます。

BRWの株式分割はいつ行われましたか？

Saba Capital Income & Opportunities Fund SBIは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、7.40、-0.66%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
7.40 7.52
1年のレンジ
6.91 8.49
以前の終値
7.40
始値
7.42
買値
7.51
買値
7.81
安値
7.40
高値
7.52
出来高
882
1日の変化
1.49%
1ヶ月の変化
-2.72%
6ヶ月の変化
-1.96%
1年の変化
-0.66%
04 10月, 土曜日