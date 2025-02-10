- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
BRW: Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI
Il tasso di cambio BRW ha avuto una variazione del -4.38% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.41 e ad un massimo di 7.75.
Segui le dinamiche di Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BRW News
- Saba Capital Income & Opportunities Fund dichiara dividendo mensile di $0,085
- Saba Capital Income & Opportunities Fund declares $0.085 monthly dividend
- BRW: Rights Offering From This Saba CEF (NYSE:BRW)
- BRW: Unjustified Valuation But Rate Cuts Could Improve Performance (NYSE:BRW)
- The Curious Case Of SABA: A Clear Mispricing In The Closed-End Fund Market (NYSE:SABA)
- 2 CEF Swaps Into ETFs For July 2025
- Closed-End Funds: Screening For Potential Opportunities To Kick Off H2 2025
- Hard Cash Vs. Hope: Which Is Better - Investing In Corporate Credit or Equity?
- OPP: Don't Trust The Distribution As It Is Not Sustainable
- Saba Capital Income & Opportunities Fund declares $0.085 monthly dividend
- More Lithium Bearing Intersections on Globex’s Lac Escale Royalty Claims
- BRW Announces $0.085 Dividend
- ECAT: Saba's Activism Drives Double-Digit Yield, Upcoming Vote Is Key (NYSE:ECAT)
- BRW Announces Notification of Sources of Distributions
- Hedge fund Saba reaches agreement with another investment trust target
- SABA: Why This High-Yield Fund Is A Buy Amid Market Chaos (NYSE:SABA)
- Navigating The Tariff Fallout: Asset Allocation In A Trade War
- RIV: Massive, Fully 0Covered Distribution At A Discount (NYSE:RIV)
- Why I Really Like BRW But Still Selling (NYSE:BRW)
- FOF: Precious Metals Are Nice, But Not The Premium Valuation
- BRW: Experiencing NAV Decay And Questionable Dividend Coverage (NYSE:BRW)
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BRW oggi?
Oggi le azioni Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI sono prezzate a 7.43. Viene scambiato all'interno di -4.38%, la chiusura di ieri è stata 7.77 e il volume degli scambi ha raggiunto 1776. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BRW mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI pagano dividendi?
Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI è attualmente valutato a 7.43. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -1.72% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BRW.
Come acquistare azioni BRW?
Puoi acquistare azioni Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI al prezzo attuale di 7.43. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 7.43 o 7.73, mentre 1776 e -3.76% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BRW sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BRW?
Investire in Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI implica considerare l'intervallo annuale 6.91 - 8.49 e il prezzo attuale 7.43. Molti confrontano -3.76% e -3.00% prima di effettuare ordini su 7.43 o 7.73. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BRW con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Saba Capital Income & Opportunities Fund?
Il prezzo massimo di Saba Capital Income & Opportunities Fund nell'ultimo anno è stato 8.49. All'interno di 6.91 - 8.49, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 7.77 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Saba Capital Income & Opportunities Fund?
Il prezzo più basso di Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) nel corso dell'anno è stato 6.91. Confrontandolo con gli attuali 7.43 e 6.91 - 8.49 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BRW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BRW?
Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 7.77 e -1.72%.
- Chiusura Precedente
- 7.77
- Apertura
- 7.72
- Bid
- 7.43
- Ask
- 7.73
- Minimo
- 7.41
- Massimo
- 7.75
- Volume
- 1.776 K
- Variazione giornaliera
- -4.38%
- Variazione Mensile
- -3.76%
- Variazione Semestrale
- -3.00%
- Variazione Annuale
- -1.72%
- Agire
- -32 K
- Fcst
- -19 K
- Prev
- 54 K
- Agire
-
- Fcst
- 52.8
- Prev
- 53.0
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- -0.1%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.792 M
- Fcst
- 2.655 M
- Prev
- -0.607 M
- Agire
- -0.271 M
- Fcst
- -0.116 M
- Prev
- 0.177 M