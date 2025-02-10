QuotazioniSezioni
Valute / BRW
Tornare a Azioni

BRW: Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI

7.43 USD 0.34 (4.38%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BRW ha avuto una variazione del -4.38% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.41 e ad un massimo di 7.75.

Segui le dinamiche di Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BRW News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni BRW oggi?

Oggi le azioni Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI sono prezzate a 7.43. Viene scambiato all'interno di -4.38%, la chiusura di ieri è stata 7.77 e il volume degli scambi ha raggiunto 1776. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BRW mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI pagano dividendi?

Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI è attualmente valutato a 7.43. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -1.72% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BRW.

Come acquistare azioni BRW?

Puoi acquistare azioni Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI al prezzo attuale di 7.43. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 7.43 o 7.73, mentre 1776 e -3.76% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BRW sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni BRW?

Investire in Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI implica considerare l'intervallo annuale 6.91 - 8.49 e il prezzo attuale 7.43. Molti confrontano -3.76% e -3.00% prima di effettuare ordini su 7.43 o 7.73. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BRW con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Saba Capital Income & Opportunities Fund?

Il prezzo massimo di Saba Capital Income & Opportunities Fund nell'ultimo anno è stato 8.49. All'interno di 6.91 - 8.49, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 7.77 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Saba Capital Income & Opportunities Fund?

Il prezzo più basso di Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) nel corso dell'anno è stato 6.91. Confrontandolo con gli attuali 7.43 e 6.91 - 8.49 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BRW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BRW?

Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 7.77 e -1.72%.

Intervallo Giornaliero
7.41 7.75
Intervallo Annuale
6.91 8.49
Chiusura Precedente
7.77
Apertura
7.72
Bid
7.43
Ask
7.73
Minimo
7.41
Massimo
7.75
Volume
1.776 K
Variazione giornaliera
-4.38%
Variazione Mensile
-3.76%
Variazione Semestrale
-3.00%
Variazione Annuale
-1.72%
01 ottobre, mercoledì
12:15
USD
ADP Variazione dell'Occupazione non Agricola
Agire
-32 K
Fcst
-19 K
Prev
54 K
13:45
USD
Indice manifatturiero S&P Global PMI
Agire
Fcst
52.8
Prev
53.0
14:00
USD
Spese di Costruzione m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
-0.1%
14:00
USD
PMI Manifatturiero ISM
Agire
Fcst
Prev
14:00
USD
Prezzi Pagati Manifatturiero ISM
Agire
Fcst
Prev
14:00
USD
ISM Occupazione Manifatturiero
Agire
Fcst
Prev
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA
Agire
1.792 M
Fcst
2.655 M
Prev
-0.607 M
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA Cushing
Agire
-0.271 M
Fcst
-0.116 M
Prev
0.177 M