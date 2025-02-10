- Übersicht
BRW: Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI
Der Wechselkurs von BRW hat sich für heute um 1.49% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.40 bis zu einem Hoch von 7.52 gehandelt.
Verfolgen Sie die Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
BRW News
- Saba Capital Income & Opportunities Fund II kündigt monatliche Dividende an
- Saba Capital Income & Opportunities Fund kündigt monatliche Dividende von 0,085 US-Dollar an
- Saba Capital Income & Opportunities Fund declares $0.085 monthly dividend
- BRW: Rights Offering From This Saba CEF (NYSE:BRW)
- BRW: Unjustified Valuation But Rate Cuts Could Improve Performance (NYSE:BRW)
- The Curious Case Of SABA: A Clear Mispricing In The Closed-End Fund Market (NYSE:SABA)
- 2 CEF Swaps Into ETFs For July 2025
- Closed-End Funds: Screening For Potential Opportunities To Kick Off H2 2025
- Hard Cash Vs. Hope: Which Is Better - Investing In Corporate Credit or Equity?
- OPP: Don't Trust The Distribution As It Is Not Sustainable
- Saba Capital Income & Opportunities Fund declares $0.085 monthly dividend
- More Lithium Bearing Intersections on Globex’s Lac Escale Royalty Claims
- BRW Announces $0.085 Dividend
- ECAT: Saba's Activism Drives Double-Digit Yield, Upcoming Vote Is Key (NYSE:ECAT)
- BRW Announces Notification of Sources of Distributions
- Hedge fund Saba reaches agreement with another investment trust target
- SABA: Why This High-Yield Fund Is A Buy Amid Market Chaos (NYSE:SABA)
- Navigating The Tariff Fallout: Asset Allocation In A Trade War
- RIV: Massive, Fully 0Covered Distribution At A Discount (NYSE:RIV)
- Why I Really Like BRW But Still Selling (NYSE:BRW)
- FOF: Precious Metals Are Nice, But Not The Premium Valuation
- BRW: Experiencing NAV Decay And Questionable Dividend Coverage (NYSE:BRW)
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BRW heute?
Die Aktie von Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI (BRW) notiert heute bei 7.51. Sie wird innerhalb einer Spanne von 7.40 - 7.52 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 7.40 und das Handelsvolumen erreichte 882. Das Live-Chart von BRW zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BRW Dividenden?
Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI wird derzeit mit 7.51 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -0.66% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BRW zu verfolgen.
Wie kaufe ich BRW-Aktien?
Sie können Aktien von Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI (BRW) zum aktuellen Kurs von 7.51 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 7.51 oder 7.81 platziert, während 882 und 1.21% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BRW auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BRW-Aktien?
Bei einer Investition in Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI müssen die jährliche Spanne 6.91 - 8.49 und der aktuelle Kurs 7.51 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -2.72% und -1.96%, bevor sie Orders zu 7.51 oder 7.81 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BRW.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Saba Capital Income & Opportunities Fund?
Der höchste Kurs von Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) im vergangenen Jahr lag bei 8.49. Innerhalb von 6.91 - 8.49 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 7.40 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Saba Capital Income & Opportunities Fund?
Der niedrigste Kurs von Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) im Laufe des Jahres betrug 6.91. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 7.51 und der Spanne 6.91 - 8.49 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BRW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BRW statt?
Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 7.40 und -0.66% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.40
- Eröffnung
- 7.42
- Bid
- 7.51
- Ask
- 7.81
- Tief
- 7.40
- Hoch
- 7.52
- Volumen
- 882
- Tagesänderung
- 1.49%
- Monatsänderung
- -2.72%
- 6-Monatsänderung
- -1.96%
- Jahresänderung
- -0.66%