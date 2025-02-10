KurseKategorien
BRW: Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI

7.51 USD 0.11 (1.49%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BRW hat sich für heute um 1.49% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.40 bis zu einem Hoch von 7.52 gehandelt.

Verfolgen Sie die Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von BRW heute?

Die Aktie von Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI (BRW) notiert heute bei 7.51. Sie wird innerhalb einer Spanne von 7.40 - 7.52 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 7.40 und das Handelsvolumen erreichte 882. Das Live-Chart von BRW zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie BRW Dividenden?

Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI wird derzeit mit 7.51 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -0.66% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BRW zu verfolgen.

Wie kaufe ich BRW-Aktien?

Sie können Aktien von Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI (BRW) zum aktuellen Kurs von 7.51 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 7.51 oder 7.81 platziert, während 882 und 1.21% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BRW auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in BRW-Aktien?

Bei einer Investition in Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI müssen die jährliche Spanne 6.91 - 8.49 und der aktuelle Kurs 7.51 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -2.72% und -1.96%, bevor sie Orders zu 7.51 oder 7.81 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BRW.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Saba Capital Income & Opportunities Fund?

Der höchste Kurs von Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) im vergangenen Jahr lag bei 8.49. Innerhalb von 6.91 - 8.49 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 7.40 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Saba Capital Income & Opportunities Fund?

Der niedrigste Kurs von Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) im Laufe des Jahres betrug 6.91. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 7.51 und der Spanne 6.91 - 8.49 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BRW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von BRW statt?

Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 7.40 und -0.66% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
7.40 7.52
Jahresspanne
6.91 8.49
Vorheriger Schlusskurs
7.40
Eröffnung
7.42
Bid
7.51
Ask
7.81
Tief
7.40
Hoch
7.52
Volumen
882
Tagesänderung
1.49%
Monatsänderung
-2.72%
6-Monatsänderung
-1.96%
Jahresänderung
-0.66%
04 Oktober, Samstag