CotationsSections
Devises / BRW
Retour à Actions

BRW: Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI

7.43 USD 0.34 (4.38%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BRW a changé de -4.38% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 7.41 et à un maximum de 7.75.

Suivez la dynamique Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BRW Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action BRW aujourd'hui ?

L'action Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI est cotée à 7.43 aujourd'hui. Elle se négocie dans -4.38%, a clôturé hier à 7.77 et son volume d'échange a atteint 1776. Le graphique en temps réel du cours de BRW présente ces mises à jour.

L'action Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI verse-t-elle des dividendes ?

Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI est actuellement valorisé à 7.43. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -1.72% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BRW.

Comment acheter des actions BRW ?

Vous pouvez acheter des actions Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI au cours actuel de 7.43. Les ordres sont généralement placés à proximité de 7.43 ou de 7.73, le 1776 et le -3.76% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BRW sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action BRW ?

Investir dans Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI implique de prendre en compte la fourchette annuelle 6.91 - 8.49 et le prix actuel 7.43. Beaucoup comparent -3.76% et -3.00% avant de passer des ordres à 7.43 ou 7.73. Consultez le graphique du cours de BRW en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Saba Capital Income & Opportunities Fund ?

Le cours le plus élevé de Saba Capital Income & Opportunities Fund l'année dernière était 8.49. Au cours de 6.91 - 8.49, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 7.77 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Saba Capital Income & Opportunities Fund ?

Le cours le plus bas de Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) sur l'année a été 6.91. Sa comparaison avec 7.43 et 6.91 - 8.49 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BRW sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action BRW a-t-elle été divisée ?

Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 7.77 et -1.72% après les opérations sur titres.

Range quotidien
7.41 7.75
Range Annuel
6.91 8.49
Clôture Précédente
7.77
Ouverture
7.72
Bid
7.43
Ask
7.73
Plus Bas
7.41
Plus Haut
7.75
Volume
1.776 K
Changement quotidien
-4.38%
Changement Mensuel
-3.76%
Changement à 6 Mois
-3.00%
Changement Annuel
-1.72%
01 octobre, mercredi
12:15
USD
ADP Variation de l’Emploi Non-Agricole
Act
-32 K
Fcst
-19 K
Prev
54 K
13:45
USD
Fabrication de PMI de Markit
Act
Fcst
52.8
Prev
53.0
14:00
USD
Dépenses de Construction m/m
Act
Fcst
-0.4%
Prev
-0.1%
14:00
USD
PMI manufacturier ISM
Act
Fcst
Prev
14:00
USD
ISM Prix manufacturiers payés
Act
Fcst
Prev
14:00
USD
ISM Emploi manufacturier
Act
Fcst
Prev
14:30
USD
Variation des stocks de pétrole brut de l’EIA
Act
1.792 M
Fcst
2.655 M
Prev
-0.607 M
14:30
USD
EIA Cushing Variation des stocks de pétrole brut
Act
-0.271 M
Fcst
-0.116 M
Prev
0.177 M