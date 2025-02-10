- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
BRW: Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI
Le taux de change de BRW a changé de -4.38% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 7.41 et à un maximum de 7.75.
Suivez la dynamique Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BRW Nouvelles
- Saba Capital Income & Opportunities Fund déclare un dividende mensuel de 0,085$
- Saba Capital Income & Opportunities Fund declares $0.085 monthly dividend
- BRW: Rights Offering From This Saba CEF (NYSE:BRW)
- BRW: Unjustified Valuation But Rate Cuts Could Improve Performance (NYSE:BRW)
- The Curious Case Of SABA: A Clear Mispricing In The Closed-End Fund Market (NYSE:SABA)
- 2 CEF Swaps Into ETFs For July 2025
- Closed-End Funds: Screening For Potential Opportunities To Kick Off H2 2025
- Hard Cash Vs. Hope: Which Is Better - Investing In Corporate Credit or Equity?
- OPP: Don't Trust The Distribution As It Is Not Sustainable
- Saba Capital Income & Opportunities Fund declares $0.085 monthly dividend
- More Lithium Bearing Intersections on Globex’s Lac Escale Royalty Claims
- BRW Announces $0.085 Dividend
- ECAT: Saba's Activism Drives Double-Digit Yield, Upcoming Vote Is Key (NYSE:ECAT)
- BRW Announces Notification of Sources of Distributions
- Hedge fund Saba reaches agreement with another investment trust target
- SABA: Why This High-Yield Fund Is A Buy Amid Market Chaos (NYSE:SABA)
- Navigating The Tariff Fallout: Asset Allocation In A Trade War
- RIV: Massive, Fully 0Covered Distribution At A Discount (NYSE:RIV)
- Why I Really Like BRW But Still Selling (NYSE:BRW)
- FOF: Precious Metals Are Nice, But Not The Premium Valuation
- BRW: Experiencing NAV Decay And Questionable Dividend Coverage (NYSE:BRW)
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BRW aujourd'hui ?
L'action Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI est cotée à 7.43 aujourd'hui. Elle se négocie dans -4.38%, a clôturé hier à 7.77 et son volume d'échange a atteint 1776. Le graphique en temps réel du cours de BRW présente ces mises à jour.
L'action Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI verse-t-elle des dividendes ?
Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI est actuellement valorisé à 7.43. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -1.72% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BRW.
Comment acheter des actions BRW ?
Vous pouvez acheter des actions Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI au cours actuel de 7.43. Les ordres sont généralement placés à proximité de 7.43 ou de 7.73, le 1776 et le -3.76% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BRW sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BRW ?
Investir dans Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI implique de prendre en compte la fourchette annuelle 6.91 - 8.49 et le prix actuel 7.43. Beaucoup comparent -3.76% et -3.00% avant de passer des ordres à 7.43 ou 7.73. Consultez le graphique du cours de BRW en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Saba Capital Income & Opportunities Fund ?
Le cours le plus élevé de Saba Capital Income & Opportunities Fund l'année dernière était 8.49. Au cours de 6.91 - 8.49, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 7.77 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Saba Capital Income & Opportunities Fund ?
Le cours le plus bas de Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) sur l'année a été 6.91. Sa comparaison avec 7.43 et 6.91 - 8.49 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BRW sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BRW a-t-elle été divisée ?
Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 7.77 et -1.72% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 7.77
- Ouverture
- 7.72
- Bid
- 7.43
- Ask
- 7.73
- Plus Bas
- 7.41
- Plus Haut
- 7.75
- Volume
- 1.776 K
- Changement quotidien
- -4.38%
- Changement Mensuel
- -3.76%
- Changement à 6 Mois
- -3.00%
- Changement Annuel
- -1.72%
- Act
- -32 K
- Fcst
- -19 K
- Prev
- 54 K
- Act
-
- Fcst
- 52.8
- Prev
- 53.0
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- -0.1%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.792 M
- Fcst
- 2.655 M
- Prev
- -0.607 M
- Act
- -0.271 M
- Fcst
- -0.116 M
- Prev
- 0.177 M