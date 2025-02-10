- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BRW: Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI
Курс BRW за сегодня изменился на 1.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.40, а максимальная — 7.52.
Следите за динамикой Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BRW
- Инвестиционный фонд Saba Capital Income & Opportunities Fund II объявляет о ежемесячных дивидендах
- Фонд Saba Capital Income & Opportunities объявляет о ежемесячных дивидендах в размере $0,085
- Saba Capital Income & Opportunities Fund declares $0.085 monthly dividend
- BRW: Rights Offering From This Saba CEF (NYSE:BRW)
- BRW: Unjustified Valuation But Rate Cuts Could Improve Performance (NYSE:BRW)
- The Curious Case Of SABA: A Clear Mispricing In The Closed-End Fund Market (NYSE:SABA)
- 2 CEF Swaps Into ETFs For July 2025
- Closed-End Funds: Screening For Potential Opportunities To Kick Off H2 2025
- Hard Cash Vs. Hope: Which Is Better - Investing In Corporate Credit or Equity?
- OPP: Don't Trust The Distribution As It Is Not Sustainable
- Saba Capital Income & Opportunities Fund declares $0.085 monthly dividend
- More Lithium Bearing Intersections on Globex’s Lac Escale Royalty Claims
- BRW Announces $0.085 Dividend
- ECAT: Saba's Activism Drives Double-Digit Yield, Upcoming Vote Is Key (NYSE:ECAT)
- BRW Announces Notification of Sources of Distributions
- Hedge fund Saba reaches agreement with another investment trust target
- SABA: Why This High-Yield Fund Is A Buy Amid Market Chaos (NYSE:SABA)
- Navigating The Tariff Fallout: Asset Allocation In A Trade War
- RIV: Massive, Fully 0Covered Distribution At A Discount (NYSE:RIV)
- Why I Really Like BRW But Still Selling (NYSE:BRW)
- FOF: Precious Metals Are Nice, But Not The Premium Valuation
- BRW: Experiencing NAV Decay And Questionable Dividend Coverage (NYSE:BRW)
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BRW сегодня?
Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI (BRW) сегодня оценивается на уровне 7.51. Инструмент торгуется в пределах 7.40 - 7.52, вчерашнее закрытие составило 7.40, а торговый объем достиг 882. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BRW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI?
Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI в настоящее время оценивается в 7.51. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.66% и USD. Отслеживайте движения BRW на графике в реальном времени.
Как купить акции BRW?
Вы можете купить акции Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI (BRW) по текущей цене 7.51. Ордера обычно размещаются около 7.51 или 7.81, тогда как 882 и 1.21% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BRW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BRW?
Инвестирование в Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI предполагает учет годового диапазона 6.91 - 8.49 и текущей цены 7.51. Многие сравнивают -2.72% и -1.96% перед размещением ордеров на 7.51 или 7.81. Изучайте ежедневные изменения цены BRW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Saba Capital Income & Opportunities Fund?
Самая высокая цена Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) за последний год составила 8.49. Акции заметно колебались в пределах 6.91 - 8.49, сравнение с 7.40 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Saba Capital Income & Opportunities Fund?
Самая низкая цена Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) за год составила 6.91. Сравнение с текущими 7.51 и 6.91 - 8.49 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BRW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BRW?
В прошлом Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 7.40 и -0.66% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 7.40
- Open
- 7.42
- Bid
- 7.51
- Ask
- 7.81
- Low
- 7.40
- High
- 7.52
- Объем
- 882
- Дневное изменение
- 1.49%
- Месячное изменение
- -2.72%
- 6-месячное изменение
- -1.96%
- Годовое изменение
- -0.66%