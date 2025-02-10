КотировкиРазделы
BRW: Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI

7.51 USD 0.11 (1.49%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BRW за сегодня изменился на 1.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.40, а максимальная — 7.52.

Следите за динамикой Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BRW сегодня?

Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI (BRW) сегодня оценивается на уровне 7.51. Инструмент торгуется в пределах 7.40 - 7.52, вчерашнее закрытие составило 7.40, а торговый объем достиг 882. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BRW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI?

Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI в настоящее время оценивается в 7.51. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.66% и USD. Отслеживайте движения BRW на графике в реальном времени.

Как купить акции BRW?

Вы можете купить акции Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI (BRW) по текущей цене 7.51. Ордера обычно размещаются около 7.51 или 7.81, тогда как 882 и 1.21% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BRW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BRW?

Инвестирование в Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI предполагает учет годового диапазона 6.91 - 8.49 и текущей цены 7.51. Многие сравнивают -2.72% и -1.96% перед размещением ордеров на 7.51 или 7.81. Изучайте ежедневные изменения цены BRW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Saba Capital Income & Opportunities Fund?

Самая высокая цена Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) за последний год составила 8.49. Акции заметно колебались в пределах 6.91 - 8.49, сравнение с 7.40 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Saba Capital Income & Opportunities Fund?

Самая низкая цена Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) за год составила 6.91. Сравнение с текущими 7.51 и 6.91 - 8.49 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BRW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BRW?

В прошлом Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 7.40 и -0.66% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
7.40 7.52
Годовой диапазон
6.91 8.49
Предыдущее закрытие
7.40
Open
7.42
Bid
7.51
Ask
7.81
Low
7.40
High
7.52
Объем
882
Дневное изменение
1.49%
Месячное изменение
-2.72%
6-месячное изменение
-1.96%
Годовое изменение
-0.66%
04 октября, суббота