クォートセクション
通貨 / XLMUSD
XLMUSD: XLM vs US Dollar

0.39234 USD 0.00825 (2.06%)
セクター: 暗号通貨 ベース: XLM 利益通貨: US Dollar

XLMUSDの価格は、本日-2.06%変化しました。日中は、0.38910USDの安値と0.40149USDの高値で取引されました。

ステラvs米ドルダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。履歴チャートは、ステラ価格が過去にどのように変化したかを示しています。異なる時間枠に切り替えることで、分、時間、日、週、月ごとに価格の傾向とダイナミクスを監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
0.38910 0.40149
1年のレンジ
0.08599 0.63687
以前の終値
0.40059
始値
0.40061
買値
0.39234
買値
0.39264
安値
0.38910
高値
0.40149
出来高
16.483 K
1日の変化
-2.06%
1ヶ月の変化
9.95%
6ヶ月の変化
48.77%
1年の変化
294.83%
