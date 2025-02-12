通貨 / XLMUSD
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
XLMUSD: XLM vs US Dollar
0.39234 USD 0.00825 (2.06%)
セクター: 暗号通貨 ベース: XLM 利益通貨: US Dollar
XLMUSDの価格は、本日-2.06%変化しました。日中は、0.38910USDの安値と0.40149USDの高値で取引されました。
ステラvs米ドルダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。履歴チャートは、ステラ価格が過去にどのように変化したかを示しています。異なる時間枠に切り替えることで、分、時間、日、週、月ごとに価格の傾向とダイナミクスを監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XLMUSD News
- If You'd Invested $200 in Each of the Top 20 Altcoins During the Last Crypto Boom, Here's How Much You'd Have Today
- Stellar About To Moon? XLM Price Prediction Calls For 400% Explosion
- Stellar (XLM) Turns Bullish, Can the $0.386 Wall Finally Break?
- XLM Battles $0.45 Resistance Again: Is This the Breakout That Finally Sparks a Run to $1?
- Stellar Nears 10M Accounts as Institutions Pile In: Could XLM Be Poised for a Major Breakout?
- Stellar (XLM) Holds Near $0.42 as Analysts Eye 5x Gains by Q4 – Is Stellar the Next Top Crypto?
- XRP to $5 in 2025? 5 Reasons This Is Likely a Pipedream Rather Than a Realistic Price Target.
- The Three Cryptos Set to Soar on a White House Push
- Crypto Crooks Take Over Stellar Blade’s X Account, Spread Fake Crypto
- Welcome to "Crypto Week." With Two Cryptocurrency-Focused Bills in the House This Week, Is The Industry Officially Mainstream?
- 99% Of Bitcoin Holders Are In Profit: Is BTC Dipping Because Some Are Cashing Out?
- Bitcoin Shatters All-Time High To Hit $123,000 As Ethereum Cracks $3,000 And XRP Taps $3
- Stellar (XLM) Set To Explode? 92% Rally Sparks Bullish Frenzy—Details
- Bitcoin, Ethereum, XRP, Dogecoin Extend Rally As BTC Eyes $120,000
- Stellar Lumens (XLM) Surges As Bitcoin Dominance Lifts Altcoin Market
- Bitcoin Holds $109,000 As Ethereum, XRP, Dogecoin Attempt To Break Higher
- XLM Traders, Beware! Stellar’s Funding Rate Is Plummeting
- Coinbase CEO Reacts to $20 Million Bitcoin Ransom and Customer Data Attack, Stellar (XLM) Sets up for $0.30 Skyrocketing: Crypto News Digest by U.Today
- Stellar (XLM) Breakout Eyes 30% Rally – Will It Repeat Last Cycle’s Playbook?
- Bitcoin, Ethereum, Dogecoin Decline, XRP Clinging On As Traders Wargame Bear Market Scenarios
- Now Is the Perfect Time to Be Investing in Crypto—But the Window Is Closing Now Is the Perfect Time to Be Investing in Crypto—But the Window Is Closing
- These Cryptocurrencies Have Seen a Massive Post-Election Boost. Can They Maintain That Momentum?
1日のレンジ
0.38910 0.40149
1年のレンジ
0.08599 0.63687
- 以前の終値
- 0.40059
- 始値
- 0.40061
- 買値
- 0.39234
- 買値
- 0.39264
- 安値
- 0.38910
- 高値
- 0.40149
- 出来高
- 16.483 K
- 1日の変化
- -2.06%
- 1ヶ月の変化
- 9.95%
- 6ヶ月の変化
- 48.77%
- 1年の変化
- 294.83%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K