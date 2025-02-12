FiyatlarBölümler
XLMUSD
XLMUSD: XLM vs US Dollar

0.38738 USD 0.01321 (3.30%)
Sektör: Kripto para Baz: XLM Kâr para birimi: US Dollar

XLMUSD fiyatı bugün -3.30% değişti. Gün boyunca, Düşük fiyatı olarak 0.38459 USD ve Yüksek fiyatı olarak 0.40149 USD aralığında işlem gördü.

Stellar vs ABD doları hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Fiyat grafiği, Stellar fiyatının geçmişte nasıl değiştiğini gösterir. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak fiyat trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
0.38459 0.40149
Yıllık aralık
0.08599 0.63687
Önceki kapanış
0.40059
Açılış
0.40061
Satış
0.38738
Alış
0.38768
Düşük
0.38459
Yüksek
0.40149
Hacim
35.685 K
Günlük değişim
-3.30%
Aylık değişim
8.56%
6 aylık değişim
46.89%
Yıllık değişim
289.84%
21 Eylül, Pazar