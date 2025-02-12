KurseKategorien
XLMUSD: XLM vs US Dollar

0.38630 USD 0.01429 (3.57%)
Sektor: Krypto-Währung Basis: XLM Gewinnwährung: US Dollar

Der Preis von XLMUSD hat sich heute um -3.57% geändert. Im Laufe des Tages wurde er vom Tief bei0.38459 USD bis zum Hoch von 0.40149 USD gehandelt.

Verfolgen Sie die Dynamik von Stellar vs US Dollar. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf die Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Stellar-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Preistrends und -dynamiken nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

XLMUSD News

Tagesspanne
0.38459 0.40149
Jahresspanne
0.08599 0.63687
Vorheriger Schlusskurs
0.40059
Eröffnung
0.40061
Bid
0.38630
Ask
0.38660
Tief
0.38459
Hoch
0.40149
Volumen
33.503 K
Tagesänderung
-3.57%
Monatsänderung
8.25%
6-Monatsänderung
46.48%
Jahresänderung
288.75%
