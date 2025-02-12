Währungen / XLMUSD
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
XLMUSD: XLM vs US Dollar
0.38630 USD 0.01429 (3.57%)
Sektor: Krypto-Währung Basis: XLM Gewinnwährung: US Dollar
Der Preis von XLMUSD hat sich heute um -3.57% geändert. Im Laufe des Tages wurde er vom Tief bei0.38459 USD bis zum Hoch von 0.40149 USD gehandelt.
Verfolgen Sie die Dynamik von Stellar vs US Dollar. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf die Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Stellar-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Preistrends und -dynamiken nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XLMUSD News
- If You'd Invested $200 in Each of the Top 20 Altcoins During the Last Crypto Boom, Here's How Much You'd Have Today
- Stellar About To Moon? XLM Price Prediction Calls For 400% Explosion
- Stellar (XLM) Turns Bullish, Can the $0.386 Wall Finally Break?
- XLM Battles $0.45 Resistance Again: Is This the Breakout That Finally Sparks a Run to $1?
- Stellar Nears 10M Accounts as Institutions Pile In: Could XLM Be Poised for a Major Breakout?
- Stellar (XLM) Holds Near $0.42 as Analysts Eye 5x Gains by Q4 – Is Stellar the Next Top Crypto?
- XRP to $5 in 2025? 5 Reasons This Is Likely a Pipedream Rather Than a Realistic Price Target.
- The Three Cryptos Set to Soar on a White House Push
- Crypto Crooks Take Over Stellar Blade’s X Account, Spread Fake Crypto
- Welcome to "Crypto Week." With Two Cryptocurrency-Focused Bills in the House This Week, Is The Industry Officially Mainstream?
- 99% Of Bitcoin Holders Are In Profit: Is BTC Dipping Because Some Are Cashing Out?
- Bitcoin Shatters All-Time High To Hit $123,000 As Ethereum Cracks $3,000 And XRP Taps $3
- Stellar (XLM) Set To Explode? 92% Rally Sparks Bullish Frenzy—Details
- Bitcoin, Ethereum, XRP, Dogecoin Extend Rally As BTC Eyes $120,000
- Stellar Lumens (XLM) Surges As Bitcoin Dominance Lifts Altcoin Market
- Bitcoin Holds $109,000 As Ethereum, XRP, Dogecoin Attempt To Break Higher
- XLM Traders, Beware! Stellar’s Funding Rate Is Plummeting
- Coinbase CEO Reacts to $20 Million Bitcoin Ransom and Customer Data Attack, Stellar (XLM) Sets up for $0.30 Skyrocketing: Crypto News Digest by U.Today
- Stellar (XLM) Breakout Eyes 30% Rally – Will It Repeat Last Cycle’s Playbook?
- Bitcoin, Ethereum, Dogecoin Decline, XRP Clinging On As Traders Wargame Bear Market Scenarios
- Now Is the Perfect Time to Be Investing in Crypto—But the Window Is Closing Now Is the Perfect Time to Be Investing in Crypto—But the Window Is Closing
- These Cryptocurrencies Have Seen a Massive Post-Election Boost. Can They Maintain That Momentum?
Tagesspanne
0.38459 0.40149
Jahresspanne
0.08599 0.63687
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.40059
- Eröffnung
- 0.40061
- Bid
- 0.38630
- Ask
- 0.38660
- Tief
- 0.38459
- Hoch
- 0.40149
- Volumen
- 33.503 K
- Tagesänderung
- -3.57%
- Monatsänderung
- 8.25%
- 6-Monatsänderung
- 46.48%
- Jahresänderung
- 288.75%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K